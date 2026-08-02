Dolores Casasola, la centenaria que acogió migrantes en su casa de París y veranea en Alicante desde hace 50 años

Dolores Casasola dice que "nunca hay que decir adiós, sino hasta luego". La mujer, que el día 26 de julio cumplió un siglo, recibe a INFORMACIÓN en la sala de estar de su piso en la Zona Norte de Alicante. Viste una gafas oscuras grandes porque desde hace una década sufre una degeneración de retina y se ayuda de un bastón para ponerse de pie. Lleva el pelo teñido de un rubio medio dorado. "El mundo me ha hecho así", señala con un marcado acento de Málaga. Y asegura —como los filósofos deterministas— que el mundo es el que hace a las personas. A principios de julio llegó en avión desde París, donde reside desde hace casi 70 años.

Vacaciones en Alicante

"Yo no conocía Alicante", recuerda, "pero el padre de mis hijos [su difunto marido fallecido en 2003]" decía que le gustaba esa playa con "el agua calentita", no como la de Málaga que es "fría como la nieve". El piso desde el que habla lo compraron a principios de los años setenta. Coincidió que la hermana de Casasola se mudó a Alicante porque a su cuñado —que era maestro de obra— la empresa le mandó porque se estaba construyendo mucho. "Así fue por qué nos quedamos aquí", aclara. A ese piso llegaban sus hermanos y sobrinos de Málaga, que "salían a las cinco de la mañana y a las diez" llegaban. "Íbamos a la playa de San Juan a comer" y por la noche, "a un restaurante a jugar a las cartas, al dominó, al tenis, a la pelota", recuerda.

Victoria Marcos, Dolores Casasola y Rafael García, en Alicante. / Pilar Cortés

"Hace 55 años que tenemos una pandilla", señala Rafael García Casasola, de 66 años, hijo de Dolores. "Esta chica es como una más de la familia", explica sobre Victoria Marcos, presente en la conversación. "Hemos hecho amistad desde pequeños", asegura. "Aquí veníamos alcoyanos, madrileños, valencianos y yo que era el único francés", recuerda. "Tuvimos una juventud excepcional". "Se han ido todos, qué lástima", lamenta Dolores Casasola. "Hay gente que ha fallecido, que ha vendido los pisos", añade su hijo. "Esto antes era precioso y no tenía nada que ver con lo de ahora", explica Victoria Marcos sobre el barrio.

Dolores Casasola tiene tres hijos: Rafael, Mariluz y Elisabeth —esta última le debe el nombre a la reina de Inglaterra, pues su madre era muy fan—. "Los niños me gustaban mucho" porque tuvo a su primer hijo a los 33 años —"la edad de Cristo"— una década después de casarse.

París

Dolores Casasola tiene su residencia fija en el distrito XVI de París, al oeste de la ciudad, una zona próxima a la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo donde tradicionalmente han vivido familias acomodadas. La mujer centenaria menciona de memoria todos los presidentes que ha tenido Francia desde que llegó: De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac... En 1958 se instaló en esta ciudad a la que emigró con su marido Antonio. Mientras habla se le caen palabras en francés: très, oui, enfin.

"Embarazada de mi Mariluz he dormido en un colchón en el suelo y he dejado otro para los émigrés —emigrantes—", explica Casasola al recordar cuando cobijaba a desconocidos llegados de España, Senegal o Túnez. "En París una francesa me puso un letrero en la puerta: 'Aquí es casa de Lola, no Acción Católica [organización dedicada, entre otras cosas, a la beneficencia]'", recuerda. "Cuando vi el letrero le dije: ¿usted por qué se mete? Y ahí fue cuando me espabilé".

Un día alguien tocó a la puerta.

—¿Quería usted algo?

— Soy Roland. Trabajo para el consulado del Senegal.

Era un hombre a quién ayudó tiempo atrás. "¡A los diez años venían a verme!", remarca.

De su niñez recuerda con lucidez cuando vivía durante la Guerra Civil en Torremolinos en el chalet de su tío. Un día fueron a Málaga a comprar y allí se toparon con la artillería sublevada desfilando. "Mi tía me cogió de la mano", recuerda. El chofer dijo: "señores, no podemos arrancar, viene la artillería tocando, no sé qué pasa". "Entonces [recuerda Casasola] salió un joven de 18 años y con el puño cerrado gritó: ¡UHP! [Uníos Hermanos Proletarios]; y entonces la artillería me lo mató a los pies", recuerda.

Casasola explica que su secreto para cumplir 100 años es comer "muchas legumbres frescas y mucha carne y pescado".