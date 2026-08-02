Las Cigarreras frente al Park Güell o les Fonts d'Algar: por qué unos espacios dejan entrar gratis a sus vecinos y Alicante no

Alicante dice no a un modelo vigente en buena parte de España. Mientras el Ayuntamiento cerraba la puerta este jueves en el pleno a que sus vecinos entren gratis en el futuro museo de la Casa de la Misericordia por considerar que esa medida no tendría encaje jurídico, otras administraciones de la provincia y del resto del país siguen manteniendo exactamente ese mismo modelo. El Park Güell de Barcelona, la Alhambra de Granada, el Real Alcázar de Sevilla o espacios mucho más cercanos, como les Fonts d'Algar, en Callosa d'en Sarrià, o el Museo Camilo Sesto de Alcoy, continúan reservando ventajas económicas o incluso la gratuidad a las personas empadronadas en sus respectivos municipios.

La diferencia entre unos casos y otros no radica tanto en la existencia de normas distintas como en la interpretación y el riesgo que cada administración está dispuesta a asumir. Mientras el Ayuntamiento de Alicante ha optado por seguir de forma estricta la doctrina recogida por los informes técnicos municipales, otros consistorios y organismos públicos mantienen ordenanzas que sí distinguen entre residentes y visitantes. La explicación, según trasladan especialistas en Derecho Administrativo, responde en gran medida a una decisión únicamente política.

Un debate que ha vuelto a la primera línea este jueves, después de que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobara definitivamente la ordenanza reguladora del precio público del futuro museo de la Casa de la Misericordia, ubicado en el complejo de Las Cigarreras. El acuerdo salió adelante incorporando una enmienda del PSOE para ampliar las horas de acceso gratuito los domingos por la mañana y manteniendo intacto el resto del sistema tarifario diseñado por el gobierno municipal. Sin embargo, previamente Vox, Compromís y Esquerra Unida-Podemos presentaron sus enmiendas al texto en las que reclamaban que los vecinos empadronados en Alicante pudieran acceder gratuitamente al museo.

La Alhambra y el Museo Camilo Sesto mantienen ventajas para las personas empadronadas

Unas propuestas que fueron rechazadas tras el informe elaborado por los técnicos municipales de Hacienda. Los funcionarios recordaban que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han venido rechazando en distintas resoluciones que el empadronamiento pueda utilizarse como criterio para establecer exenciones o tarifas diferentes en precios públicos. El informe cita, entre otras, sentencias del Constitucional de 1994 y 2015 que inciden en el principio de igualdad, así como resoluciones del Defensor del Pueblo que consideran discriminatorio establecer diferencias económicas exclusivamente por el lugar de residencia.

También recoge una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2023 relativa al uso de instalaciones deportivas municipales, en la que el alto tribunal concluye que el empadronamiento no constituye un criterio razonable para justificar un trato económico diferente entre usuarios. A ello se suma el criterio expresado por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Alicante en 2024, que ya mostró reparos a incorporar este tipo de bonificaciones. Con esa base jurídica, el Ayuntamiento sostiene que carece de margen para implantar una entrada gratuita para los alicantinos sin exponerse a una eventual anulación judicial.

Ventajas en la provincia

Pese a esta interpretación jurídica, existen numerosos ejemplos de administraciones que han optado por mantener beneficios económicos para sus vecinos. En la provincia de Alicante, uno de los casos más claros es el de les Fonts d'Algar, en Callosa d'en Sarrià.

El espacio natural cuenta con una ordenanza fiscal reguladora del precio público de acceso que recoge expresamente la gratuidad para las personas empadronadas en el municipio. La norma, aprobada por el Pleno y actualizada en 2021, establece que los residentes pueden acceder sin coste previa acreditación mediante DNI, tarjeta de residente o certificado de empadronamiento. La regulación también incluye a las personas nacidas en Callosa d'en Sarrià, que pueden acreditar esa condición mediante la documentación correspondiente, y permite que cada vecino pueda acudir acompañado por un máximo de cuatro personas.

Más reciente es el caso del Museo Camilo Sesto. El Ayuntamiento de Alcoy aprobó el pasado mes de marzo la creación del precio público para visitar el nuevo espacio museístico, inaugurado posteriormente en junio. La tarifa general quedó fijada en diez euros, pero la ordenanza incorpora una bonificación específica para las personas empadronadas en Alcoy, que pagan seis euros, un descuento del 40 % respecto al precio ordinario. Junto a esa tarifa diferenciada también existen precios reducidos para mayores de 65 años, estudiantes universitarios, menores de 35 años, personas con discapacidad, desempleados y familias numerosas o monoparentales.

Barcelona, Sevilla o Granada

La misma fórmula se aplica en algunos de los grandes espacios patrimoniales más visitados del país. El Park Güell de Barcelona, de titularidad municipal y gestionado a través de la empresa pública Barcelona de Serveis Municipals, lleva años diferenciando entre visitantes y vecinos. Mientras quienes acuden desde fuera de la ciudad deben abonar una entrada general, las personas empadronadas en Barcelona tienen acceso gratuito.

De hecho, el Ayuntamiento endureció el pasado mes de marzo este sistema este año coincidiendo con el centenario de la apertura del parque a la ciudadanía. La nueva regulación simplifica el procedimiento para los vecinos, que únicamente tienen que identificarse en la web oficial del recinto para obtener una entrada gratuita. La comprobación del padrón se realiza automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, los vecinos de los barrios más próximos al parque (a Salut, Vallcarca-Penitents, el Coll, Can Baró, el Baix Guinardó i el Carmel) cuentan con un sistema específico que permite el acceso libre durante todo el horario de apertura sin necesidad de registro o aviso previo.

También la Alhambra de Granada mantiene un programa específico para acercar el monumento a los empadronados en la provincia. El Patronato de la Alhambra y Generalife, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, recoge en la orden de 2025 que regula los precios públicos la posibilidad de acceder gratuitamente para las personas residentes en la ciudad o la provincia de Granada. La norma establece que ese acceso sin coste podrá realizarse en los días y franjas horarias que determine el propio Patronato, dentro de un programa que persigue favorecer el conocimiento del conjunto histórico entre la comunidad local y reforzar el vínculo de los granadinos con uno de los principales reclamos patrimoniales del país.

En Sevilla ocurre algo similar con el Real Alcázar, uno de los palacios reales en uso más antiguos del mundo y uno de los monumentos con mayor afluencia turística de Andalucía. El recinto, gestionado por el Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, mantiene en su ordenanza reguladora del precio público una excepción para los visitantes nacidos o residentes en el municipio, que están exentos del pago de la entrada general. Lejos de replantear esa política, el Ayuntamiento sevillano ha ido reforzando las medidas dirigidas a facilitar el acceso de sus vecinos y ya trabaja en una entrada exclusiva para los sevillanos independiente del acceso turístico, con el objetivo de mejorar la experiencia de los residentes y reforzar su relación con el monumento.

Decisión política

Especialistas en Derecho Administrativo consultados por este periódico explican que la existencia de estos ejemplos no contradice necesariamente los informes elaborados por los técnicos municipales de Alicante. De hecho, apuntan que la doctrina del Tribunal Supremo considera que el empadronamiento, por sí solo, no constituye un criterio suficiente para justificar una diferencia de trato entre ciudadanos. Por ello, cualquier ordenanza que establezca bonificaciones exclusivamente para residentes puede ser recurrida por una asociación o cualquier persona con interés legítimo durante el periodo de impugnación o incluso posteriormente a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento.

No obstante, esos expertos precisan que la aprobación de una ordenanza de este tipo responde, en última instancia, a una decisión política. La norma puede mantenerse vigente mientras nadie la impugne y un órgano judicial no declare su nulidad. Es decir, no desaparece automáticamente por el hecho de apartarse del criterio jurisprudencial, sino que requiere una resolución judicial que así lo determine. Un escenario que el Ayuntamiento de Alicante, con el PP al frente, ha decidido evitar y que, al menos por ahora, impedirá que los alicantinos disfruten de una tarifa específica con la que acceder de forma gratuita en la nueva gran sala de exposiciones de la ciudad.