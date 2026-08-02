El homenaje perdido a los buzos que ayudaron a construir el puerto de Alicante

Los grandes bloques del Muelle 14 continúan bajo el agua, sosteniendo una parte del puerto de Alicante. La placa que recordaba a los dos buzos que contribuyeron a colocarlos, en cambio, ha desaparecido. José y Manuel Cases, padre e hijo, dedicaron durante décadas su vida a un oficio tan imprescindible como invisible y recibieron en 2003 un homenaje junto al mismo muelle que ayudaron a construir. Más de veinte años después, su familia busca un reconocimiento que se perdió tras unas obras sin que nadie le haya explicado dónde acabó.

José Miguel Cases creció viendo las burbujas que delataban la presencia de su padre bajo el agua. Desde la superficie apenas podía imaginarse lo que ocurría en el fondo. Jornadas de frío, fango y oscuridad, con una pesada escafandra, botas de plomo y un traje impermeabilizado como única defensa frente al mar. “Corrían todos los peligros del mundo”, resume ahora el hijo de Manuel y nieto de José.

Homenaje en el año 2003 a los buzos alicantinos José y Manuel Cases, con Mario Flores al frente de la Autoridad Portuaria / INFORMACIÓN

El primero en sumergirse fue su abuelo, José Cases Andreu, que comenzó a trabajar en el puerto durante la década de 1930. No quería que Manuel siguiera sus pasos, aunque el hijo se empeñó en convertirse también en uno de aquellos buzos clásicos que descendían conectados a la superficie y podían pasar siete u ocho horas dentro del agua. Manuel se inició en la Armada y terminó desarrollando buena parte de su trayectoria en la antigua Junta de Obras del Puerto.

Entre ambos participaron en la construcción del puerto tal y como se conoció durante buena parte del siglo XX, antes de las grandes transformaciones de los últimos años. Su trabajo más recordado por la familia se encuentra en el Muelle 14, frente a la Estación Marítima. Allí colocaban los enormes bloques que formaban los cimientos, una tarea que exigía desenvolverse prácticamente a ciegas.

Comunicación

La turbidez y el barro reducían la visibilidad hasta hacer imposible una comunicación normal. Desde el fondo, los buzos avisaban mediante tirones de cuerda para que las grúas flotantes desplazaran los bloques hacia la izquierda, la derecha o el punto exacto donde debían quedar asentados. Un error podía poner en peligro la obra y también a quien trabajaba junto a aquellas piezas de varias toneladas.

Manuel Cases acumuló además una larga trayectoria fuera de Alicante, con trabajos en puertos del Mediterráneo desde Cartagena hasta Barcelona. Participó en reparaciones, supervisó varaderos y tomó parte en rescates y reflotamientos. José Miguel recuerda el de un yate hundido frente a Tabarca y el de un coche que cayó al puerto con una familia dentro. Su padre siguió haciendo alguna inmersión cerca de los 60 años, hasta que el médico se lo prohibió.

El muelle sigue en pie pero el reconocimiento a quienes lo construyeron ha desaparecido José Miguel Cases — Hijo de Manuel Cases y nieto de José Cases

El reconocimiento llegó el 29 de octubre de 2003. La Autoridad Portuaria instaló una placa dedicada a José y Manuel Cases en un noray del Muelle 14, precisamente el espacio que conservaba una parte esencial de su trabajo. Al acto asistieron responsables del puerto y miembros de la familia. La inscripción recordaba su contribución a la construcción de aquel muelle y convirtió un elemento portuario cotidiano en un pequeño lugar de memoria.

La placa permaneció durante años frente a la Estación Marítima. Después llegaron unas obras, los norays antiguos fueron retirados y sustituidos por otros de mayores dimensiones y el homenaje dejó de estar en su sitio. José Miguel no pudo comprobarlo personalmente porque se trata de una zona de acceso restringido. Fue una persona que trabaja dentro del recinto quien le confirmó que ya no estaba y que nadie sabía precisar qué había ocurrido con ella.

Preguntas

La familia ha preguntado a la Autoridad Portuaria, ha contactado con antiguos trabajadores y ha intentado seguir los canales indicados por la institución. Hasta ahora no ha recibido una explicación clara sobre el paradero de la placa ni sobre la decisión de no volver a colocarla después de las obras.

“Primero les rindieron homenaje con una placa y ahora nadie sabe dónde está”, lamenta José Miguel. La desaparición le provoca “rabia, tristeza y pena” porque entiende que no se ha perdido únicamente una pieza metálica. También se ha borrado del paisaje el recuerdo público de dos hombres que pasaron buena parte de su vida bajo las aguas del puerto.

Detalle de la placa que se instaló en octubre de 2003 en reconocimiento a la labor realizada por José y Manuel Cases / INFORMACIÓN

La petición de la familia es sencilla. No reclama un nuevo acto solemne ni exige que el homenaje vuelva exactamente al mismo punto. Quiere que se localice la placa original y se coloque en un lugar público o que, si ya no puede recuperarse, se haga una nueva. “Fue un homenaje que la propia Autoridad Portuaria hizo a estas dos personas”, recuerda.

El Muelle 14 conserva los bloques que José y Manuel Cases ayudaron a colocar desde el fondo, cuando cada movimiento dependía de una cuerda, una grúa y la pericia de unos trabajadores que apenas podían ver lo que tenían delante. Su obra permanece. Lo que falta es el pequeño gesto que durante dos décadas permitió saber quiénes estuvieron allí abajo.