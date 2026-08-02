El julio más cálido de la historia de la Comunidad Valenciana deja 17 días por encima de los 40 grados en Alicante

Julio de 2026 ya ocupa un lugar destacado en la historia climática de la Comunidad Valenciana. Ha sido el mes más cálido desde que existen registros, marcado por episodios de calor persistente y temperaturas extremas que se extendieron por las tres provincias.

Una tabla elaborada con información de las redes meteorológicas de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) muestra qué localidad registró la temperatura más elevada de la Comunidad Valenciana durante cada jornada.

Los datos reflejan la magnitud del episodio: en 17 de los 31 días de julio, al menos una localidad valenciana superó los 40 grados. La provincia de Alicante tuvo un peso especialmente significativo, ya que municipios como Villena, Orihuela y Elche encabezaron el calor autonómico en siete jornadas.

Villena lideró el calor durante cuatro días

Dentro de la provincia de Alicante, Villena fue la localidad que apareció más veces al frente de la clasificación diaria, con cuatro jornadas. La estación de la Parrala registró 36,3 grados el día 11 y alcanzó 42 grados el 21 de julio.

La estación de Casas de Menor marcó 35,3 grados el día 12, mientras que el Hondo de la Lagunilla anotó 45,1 grados el 23 de julio, la temperatura más elevada registrada en Alicante entre las máximas diarias incluidas en la tabla. Esta cifra se quedó únicamente cuatro décimas por debajo del valor más alto de todo el mes en la Comunidad Valenciana.

También destacó Orihuela, que fue el punto más caluroso del territorio valenciano en dos jornadas. La estación de Lo Capitán alcanzó 42,6 grados el 17 de julio, mientras que la situada en la Universidad registró 36 grados el día 26.

A ellas se sumó Elche, donde la estación de la Gàl·lia anotó 40,5 grados el 25 de julio, la temperatura máxima de aquella jornada en toda la Comunidad Valenciana.

Tabla de temperaturas máximas del mes de julio de 2026. / AVAMET

La Pobla Llarga alcanzó los 45,5 grados

El valor más extremo del mes se produjo el 7 de julio en la Pobla Llarga, en la provincia de Valencia. La estación meteorológica situada en el Ayuntamiento alcanzó 45,5 grados, la temperatura más elevada recogida en el conjunto de la tabla.

Muy cerca se quedó Ontinyent, donde la estación de la Concepció llegó a 44,5 grados el día 15. También sobresalieron los 44,3 grados de Llocnou d’en Fenollet el día 8, los 42,7 de Jalance el día 20 y los 42,6 registrados nuevamente en Jalance durante la última jornada del mes.

Las cifras evidencian que el calor no se concentró en un único episodio aislado. Las temperaturas superiores a los 40 grados aparecieron al comienzo, a mediados y durante la recta final de julio.

Las localidades más calurosas de cada día de julio

El mes comenzó con 38,7 grados en Requena-Casas del Río el día 1. A continuación, Teresa de Cofrentes alcanzó 35,6 grados el día 2; Xàtiva-el Pont Alt, 39,4 el día 3; la Pobla Llarga-IES, 39,4 el día 4; y Xàtiva-el Pont Alt, 38,4 grados el día 5.

Sumacàrcer lideró la tabla el día 6 con 41,2 grados. Después llegaron los 45,5 grados de la Pobla Llarga-Ayuntamiento el día 7, los 44,3 de Llocnou d’en Fenollet el día 8 y los 41,3 de Requena-Casas del Río el día 9. Ayora-Casa Benito cerró ese primer tramo con 38,4 grados el día 10.

La provincia de Alicante apareció por primera vez el día 11, con 36,3 grados en Villena-la Parrala, y repitió el día 12 con 35,3 grados en Villena-Casas de Menor. Requena-Casas del Río alcanzó 39,3 grados el día 13; Requena-Los Ruices, 39,2 el día 14; Ontinyent-Concepció, 44,5 el día 15; y Requena-Casas del Río, 41,2 grados el día 16.

Alicante gana protagonismo en la segunda mitad del mes

La segunda mitad de julio comenzó con los 42,6 grados de Orihuela-Lo Capitán el día 17. Ayora-Campo de Montemayor registró 39,3 grados el día 18; Requena-Casas del Río, 41,2 el día 19; y Jalance-el Ponce, 42,7 grados el día 20, municipios de la provincia de Valencia.

El día 21, Villena-la Parrala alcanzó los 42 grados. Ayora-la Ortina llegó a 40,3 grados el día 22 y, una jornada después, Villena-Hondo de la Lagunilla se disparó hasta los 45,1 grados. Jalance-el Ponce marcó 41,3 grados el día 24 y Elche-la Gàl·lia registró 40,5 grados el día 25.

El día 26, la máxima autonómica volvió a localizarse en Orihuela, con 36 grados en la estación de la Universidad. Requena-Casas del Río (Valencia) anotó 37,7 grados el día 27 y Sorita (Castellón) alcanzó 37,8 el día 28.

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Jalance-el Ponce (Valencia) dominó los últimos tres días del mes, con 40,2 grados el día 29, 41,4 el día 30 y 42,6 grados el 31 de julio.