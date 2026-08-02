"Les Fogueres de San Chuan" de Alicante, el pasodoble que se hizo himno

Un comentario trivial, una sugerencia, una idea. Así se plantó la semilla del himno de les Fogueres compuesto por el maestro Luis Torregrosa García y que en junio de 1930 sonó por primera vez en Alicante. Lo haría aún sin letra, aunque en seguida se pondría manos a la obra el escritor y periodista José Ferrándiz Torremocha. Ésta es la historia de "Les Fogueres de Sant Chuán", una composición que potenció aún más la Fiesta, que la abrazó como himno oficioso desde casi el primer momento pero que no le otorgó el rango de oficial hasta 65 años después.

En una conversación entre amigos, el teniente coronel retirado Enrique Robles Tegeo (padre del teniente Robles que luego tendría una calle en Alicante) le sugirió a Luis Torregrosa, a la sazón director de la banda municipal de Alicante que él mismo había fundado en 1912, que compusiera alguna pieza para las Hogueras. Aquella fiesta incipiente llevaba apenas dos años en marcha tras la insistencia de José María Py, la estructura de la sociedad Alicante Atracción, montada para atraer turismo a la ciudad, y el beneplácito de un Ayuntamiento que por fin veía cómo unos festejos comenzaban a arraigarse entre la mayoría de la población.

El compositor del himno, Luis Torregrosa. / INFORMACIÓN

Torregrosa (Alicante, 1871) tejió un pasodoble de alto nivel que debutaría en las fiestas de 1930, siendo su estreno el domingo 22 de junio en el desfile de bandas de la Plaza de Toros. El honor de interpretarlo por primera vez fue para la Banda de Onil. El propio Torregrosa se encargó de editar la composición en imprenta y repartirla a las bandas. "A partir de esa noche ya empiezan a tocarlo las bandas y comienza la historia", indica Aitor Escorza, músico e investigador sobre la figura de Torregrosa. "La pieza conectó mucho con el público de la época, se reconocía fácilmente y además estaba hecho con maestría, es una composición de mucha calidad", prosigue.

Portada del pasodoble. / INFORMACIÓN

Sobre la fecha de su estreno se ha repetido en demasía un error, el de que fue estrenado en 1929, pero fue un año después, así lo refleja la prensa de la época. El primero que incurrió en él, seguramente por confiar en su memoria, fue Ferrándiz, que poco después añadiría letra al himno, en el primer libro que se hizo sobre la Fiesta de Fogueres titulado "Historia de les Fogueres de San Chuan"editado por "La Foguera" en 1934. Aquel gazapo fue copiado y pegado durante décadas, en sucesivas publicaciones sobre las Hogueras.

La letra, del periodista José Ferrándiz Torremocha, dejó para la posteridad el verso "A la llum de les Fogueres"

Una vez acabada aquella tercera edición de les Fogueres, la de 1930, entra en acción el citado escritor Ferrándiz Torremocha (Alicante, 1888), comediógrafo, crítico teatral y prolífico autor, además de ser poco después presidente de la Gestora. En el mes de julio, Ferrándiz le pondría letra al pasodoble; primero al estribillo y luego, en un ensayo junto a Torregrosa, al resto de la pieza musical. Se tiene constancia de que se interpreta el pasodoble con letra por vez primera el 27 de julio de 1930 en un concierto en Ciudad Jardín, a cargo de la banda La Amistad de Villafranqueza. El estreno oficial tendría lugar unos días más tarde, en la alborada del 3 de agosto en el Ayuntamiento de Alicante.

El letrista del himno, José Ferrándiz Torremocha. / INFORMACIÓN

Aquella letra del "Les Fogueres de Sant Chuán" quedaría para siempre en una ciudad que acogió de inmediato ese himno pero que no le dio el caché de tema oficial hasta 1995. El verso "A la llum de les Fogueres" se impondría por delante de cualquier otro, incluso de su propio título, algo parecido a lo que le pasaría a Alicante Atracción, la sociedad fundada para atraer turismo a la ciudad y que organizó trenes botijo para traer bañistas madrileños a Alicante, que fue opacada por la historia por culpa, entre comillas, de les Fogueres, la fiesta que inventaron para potenciar el inicio del verano.

No fue la única vez que colaboraron Torregrosa y Ferrándiz porque en 1933 escribirían juntos el himno de la Bellea del Foc. "También comenzaron a escribir en 1934 una zarzuela relacionada con la Fiesta, llamada La Plantà, pero no se estrenó y no se conserva entera", lamenta Escorza. Luis Torregrosa García, fundador y director de la banda municipal de Alicante, recibió todo tipo de reconocimientos de Alicante y permaneció siempre vinculado a la música. Dirigió numerosas orquestas, aunque fue también un gran intérprete. "Se le recuerda por el himno, pero fue un excepcional y afamado oboísta, catedrático en el Real Conservatorio de Madrid, solista en la orquesta del Teatro Real…", recuerda Escorza.

Detalle de una partitura del himno / INFORMACIÓN

El periodista José Ferrándiz Torremocha, autor de la letra del himno, era ya un prestigioso escritor y reputado periodista de El Luchador, entre otros. Su pluma era de las más reconocidas de la época en la ciudad, aunque, como señala la publicación Un lugar en el fuego, tras la Guerra Civil dejó de ejercer el periodismo porque el Régimen le consideró desafecto. En 1932 había sido presidente de la Fiesta y luego siguió vinculado a ella. Tanto él como Torregrosa tienen una calle a su nombre en la ciudad.