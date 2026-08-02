La protesta por Ceuta convocada en Alicante por una asociación vinculada a Vox deriva en insultos a Sánchez y consignas contra la inmigración

"Si yo digo Pedro Sánchez, vosotros qué decís". "¡Hijo de puta!". La escena se ha repetido una y otra vez este domingo en la plaza de la Montañeta durante la concentración convocada en Alicante por la Asociación por el Futuro de Alicante, una entidad vinculada a Vox y fundada por jóvenes, para mostrar su apoyo a Ceuta tras los últimos episodios de presión migratoria registrados en la ciudad autónoma.

Alrededor de 200 personas han participado en una convocatoria que, bajo el lema "Frente a la crisis migratoria de Ceuta, Alicante se moviliza", ha estado marcada por un discurso contra la inmigración irregular, duras críticas e insultos al Gobierno de Pedro Sánchez y continuas apelaciones al nacionalismo español.

La concentración ha arrancado al ritmo de "Que viva España", de Manolo Escobar, mientras los asistentes ocupaban la plaza con banderas de España. Entre ellas también destacaban enseñas de la Cruz de Borgoña, además de banderas de Venezuela y Cuba.

La movilización de Alicante en apoyo a Ceuta, en imágenes / Héctor Fuentes

Nada más comenzar el acto, uno de los organizadores ha animado a los asistentes a corear consignas contra el presidente del Gobierno. "Si yo digo Pedro Sánchez...", la respuesta, repetida en varias ocasiones durante la tarde, ha sido un sonoro "¡Hijo de puta!".

Durante el acto se han sucedido también lemas como "España cristiana y no musulmana" o "¡Viva España, viva!", que han interrumpido constantemente las intervenciones de los oradores.

El presidente de la Asociación por el Futuro de Alicante, Miguel Ángel García Escudero, ha defendido que, dado la acogida de la cita, "todavía hay alicantinos que no miran hacia otro lado cuando España debe ser defendida". En su intervención ha calificado la situación en Ceuta de "invasión" y ha asegurado que "me gusta que lo tengamos todo tan claro", antes de cargar contra quienes no comparten sus postulados, a los que ha definido como "ciudadanos cobardes vendidos a una paguita".

A la concentración también han asistido la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, y la diputada de Vox en Las Cortes Ana Vega. Esta última ha asegurado que "nos están arrebatando la patria y el futuro" y ha sostenido que en Ceuta se ha producido "una invasión en la frontera sur". Asimismo, ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado de "traidor a España", y ha acusado a Marruecos de protagonizar "un acto de guerra con el beneplácito del Gobierno".

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La movilización se produce tras los recientes episodios registrados en Ceuta relacionados con la presión migratoria en la frontera con Marruecos, un asunto que ha vuelto a centrar el debate político en los últimos días y que Vox ha convertido en uno de los ejes de su discurso.