El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Alicante dejó sin ejecutar 1,3 millones de los presupuestos participativos en 2025

El PSOE de Alicante ha denunciado que el gobierno municipal del PP dejó sin ejecutar los 1.326.870,72 millones de euros consignados en 2025 para inversiones de los distritos a través de los presupuestos participativos. Según los datos de la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio, la totalidad de esta partida se incorporó a remanentes, por lo que ninguno de los proyectos seleccionados por los vecinos llegó a ejecutarse.

La concejala socialista Silvia Castell ha criticado que el equipo de gobierno haya "vaciado de contenido" una herramienta concebida para que la ciudadanía participe en la decisión de las inversiones destinadas a mejorar sus barrios.

"Lo más grave no es que el alcalde Luis Barcala haya dejado sin ejecutar una partida presupuestaria. Lo más grave es que ha dejado sin hacer los proyectos que los propios vecinos eligieron para mejorar sus barrios. Les pidió participar, votar y decidir, pero cuando llegó el momento de cumplir no ejecutó ni una sola de esas inversiones", ha afirmado.

Actuaciones

Los socialistas sostienen que esta falta de ejecución afecta a todos los distritos de la ciudad. Entre las actuaciones que, según denuncia, continúan pendientes figuran la instalación de toldos en calles comerciales del Distrito 1; mejoras de accesibilidad en aceras y pasos de peatones en el Distrito 2; la colocación de luminarias en el Parque del Mar, en el Distrito 3; o actuaciones en el Distrito 4 como cubrir el auditorio del Centro Playas, reponer las escaleras de acceso al barranco de Orgegia o habilitar un parque canino.

Respecto al Distrito 4, el PSOE señala que, aunque recientemente se ha licitado la reurbanización de la calle Océano por 155.000 euros, todavía permanecen sin destino más de 110.000 euros de la cantidad inicialmente prevista para esta zona.

En el Distrito 5, los socialistas también destacan que siguen pendientes proyectos como la adecuación del Camino de Tángel y la rehabilitación de la ermita de San Jaime, en La Canyada.

Castell ha vinculado esta situación con el nivel de ejecución de las inversiones municipales durante el pasado ejercicio. En este sentido, ha recordado que, según la liquidación del presupuesto de 2025, el Ayuntamiento ejecutó el 40,7 % de las inversiones previstas, dejando sin invertir 56,7 millones de euros.

"No estamos ante un hecho aislado. Es la misma política de siempre. Barcala solo ejecuta cuatro de cada diez euros comprometidos para mejorar Alicante. Mientras los barrios siguen esperando actuaciones, el Ayuntamiento deja millones de euros sin invertir y proyectos que los vecinos llevan años reclamando continúan guardados en un cajón. Los presupuestos participativos no pueden convertirse en un simple escaparate para aparentar que se escucha a la ciudadanía", ha manifestado.

Participación ciudadana

La edil socialista ha defendido que la participación ciudadana "solo tiene sentido si las decisiones de los vecinos se convierten en realidades" y ha advertido de que, en caso contrario, se genera "una enorme frustración" entre quienes participaron en el proceso.

Por ello, los socialistas han reclamado al equipo de gobierno del PP que presente un calendario para ejecutar las actuaciones pendientes en cada distrito y recupere la credibilidad de los presupuestos participativos.

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"Los vecinos no quieren participar para que sus propuestas acaben en un cajón. Quieren que las decisiones que toman se traduzcan en mejoras reales para sus barrios. Gobernar también es cumplir, y Barcala vuelve a demostrar que su principal problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión", ha concluido Castell.