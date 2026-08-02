La UA deja sus estanques sin agua en el proceso de reubicación de los patos

La reubicación de los patos de la Universidad de Alicante, que han habitado desde hace años en los estanques del campus, está dejando a varios ejemplares sin agua. La institución trabaja desde mediados de julio en sacarlos de los tradicionales estanques y trasladarlos al lago artificial del bosque Ilustrado, ubicado en un extremo del campus. En ese proceso, decenas de patos se han quedado sin agua en los lagos donde han convivido durante varios años, a la espera de ser reubicados a su nuevo emplazamiento y mostrando visibles síntomas de fatiga.

Este cambio de ubicación, según informó la propia UA a mediados de julio, se debe a distintos motivos sanitarios, ambientales y de gestión del campus. La universidad sostiene que la alimentación inadecuada por parte de estudiantes y visitantes ha provocado problemas de salud en algunos ejemplares, además de favorecer la proliferación de ratas y mosquitos en torno a los estanques. Asimismo, considera que la elevada concentración de aves en estas zonas ha generado una acumulación de excrementos que dificulta su mantenimiento.

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La institución defiende que el traslado al lago artificial del bosque Ilustrado permitirá que los animales dispongan de un espacio más acorde a sus necesidades y alejado del intenso tránsito diario de personas. En ese nuevo emplazamiento pretende concentrar a todos los ejemplares que actualmente se encuentran repartidos por los cuatro estanques del campus, una imagen que durante años se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la Universidad de Alicante. No obstante, el proceso de reubicación está generando críticas entre parte de la comunidad universitaria y de quienes frecuentan el campus.