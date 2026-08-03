Alicante abre los días grandes de la Virgen del Remedio con una Alborada dedicada a Esplá, Chapí y Falla

La plaza del Ayuntamiento de Alicante volvió a llenarse este lunes de música y emoción con la celebración de la Alborada en honor a la Virgen del Remedio. La 104 edición de este acto de homenaje a la Patrona de la ciudad reunió a vecinos y representantes de la ciudad en torno a la Banda Sinfónica Municipal, que rindió tributo a tres figuras imprescindibles de la música española, Óscar Esplá, Ruperto Chapí y Manuel de Falla, en una noche que abrió los actos centrales de la festividad, cuyo día grande se celebrará este miércoles 5 de agosto.

Así, bajo la dirección de Pedro Lara, la agrupación musical municipal fue la encargada de conducir un concierto de marcado carácter conmemorativo en el que la formación estuvo acompañada por algunas de las principales agrupaciones musicales de la ciudad. Los coros del Teatro Principal, dirigidos por Luis Seguí; los orfeones Alicante y Mare Nostrum, bajo la batuta de Juan Carlos Vázquez; y la Compañía Lírica Alicantina, dirigida por Christian Lindsey, completaron un acto que convirtió la Alborada en un encuentro entre voces e instrumentos para celebrar un recital con un marcado carácter conmemorativo.

Tres compositores para una noche de homenaje musical

La primera parte del recital estuvo dedicada a Óscar Esplá, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento. Sus obras "Antaño" y "La pájara pinta" ocuparon el escenario como reconocimiento a uno de los compositores más vinculados a la identidad cultural alicantina. También tuvo protagonismo Manuel de Falla, del que se conmemoran 150 años de su nacimiento, con la interpretación de "La vida breve. Danza Española nº 1".

Tras el descanso llegó el turno de Ruperto Chapí, en el 175 aniversario de su nacimiento. La segunda parte del concierto se convirtió en un recorrido por algunas de sus zarzuelas más conocidas, con fragmentos de "La Revoltosa", "El Rey que rabió", "La Tempestad", "La Bruja", "Las Hijas de Zebedeo" y "El Tambor de Granaderos".

La Alborada no solo es una cita imprescindible dentro de las celebraciones de la Virgen del Remedio, sino también un acto profundamente unido a la historia de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante. Y es que fue precisamente durante esta celebración, el 3 de agosto de 1912, cuando la entonces Banda Municipal de Música ofreció su primer concierto bajo la dirección de Luis Torregrosa, autor del Himno de las Hogueras.