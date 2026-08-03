Alicante, Madrid y Barcelona concentran el 43% de los ucranianos con documentos de residencia en vigor

Un total de 353.009 personas de nacionalidad ucraniana presentaban documentación de residencia en vigor en nuestro país a 30 de junio de 2026, lo que supone un crecimiento interanual del 8,2 %, con 25.675 personas más respecto a junio de 2025, impulsado principalmente por las autorizaciones de residencia por protección temporal. La provincia de Alicante es la que más ciudadanos de aquel país acoge, con 62.831, casi el 18 del total.

Así se desprende de la última estadística publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, que da seguimiento a las variaciones del colectivo conformado por personas de nacionalidad ucraniana con documentación de residencia en nuestro país. Si atendemos al motivo de concesión de la autorización de residencia y trabajo, la mayoría responden a la protección temporal: un 76 %, con 262.782 personas.

Conflicto

Por otro lado, los nacionales ucranianos que poseen una residencia de larga duración representan el 20 %, con 67.724 personas. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha señalado que “en un contexto marcado por la continuidad del conflicto en Ucrania, la prolongación de los mecanismos de protección temporal sigue siendo un pilar fundamental en el proceso de integración de este colectivo en nuestro país”.

Las autorizaciones de residencia por protección temporal se aprobaron inicialmente en marzo de 2022 a través de la Orden PCM/170/20224, por un periodo de un año. Posteriormente, se han ido prorrogando año tras año a través de distintas órdenes hasta la actualidad, siendo la última fecha de validez el 4 de marzo 2027.

Residentes ucranianos en España / INFORMACIÓN

Perfil sociodemográfico

La estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración refleja una prevalencia de mujeres sobre hombres. A 30 de junio de 2026, el 58% (204.443 personas) son mujeres y el 42% (148.566) hombres. Entre los menores de 16 años, el reparto por sexos es bastante equilibrado; sin embargo, entre la población en edad de trabajar predominan las mujeres, especialmente en la franja de 33 a 49 años, donde su número es considerablemente más elevado.

Respecto a la población mayor de 65 años, también predominan las mujeres. Algo que se debe, en gran parte, al número de mujeres adultas ucranianas que llegaron desde el inicio de la guerra, aunque el colectivo ucraniano asentado en España antes del conflicto ya estaba algo feminizado en las edades laborales. Con respecto a las provincias de residencia, Alicante, Madrid y Barcelona concentran el 43% de las personas ucranianas con documentación de residencia en vigor a 30 de junio de 2026, con 62.831, 45.636 y 43.950 personas, respectivamente.

Actividad en el mercado laboral

El Observatorio señala en este informe, que del total de 208.855 personas ucranianas de 16 y más años titulares de una autorización por protección temporal a 30 de junio de 2026, 41.564, el 20%, se encontraban afiliadas a la Seguridad Social según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. En cuanto a las 82.821 personas con autorización de residencia concedida por otros motivos distintos a protección temporal, 41.350 estaban afiliadas a la Seguridad Social, un 50%.

Por actividad económica desarrollada, el mayor número de personas ucranianas con autorización de protección temporal a 30 de junio de 2026 se encuentra en las actividades de "Hostelería" (7.807), ‘"Construcción" (6.449), y "Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información" (4.144).

En términos relativos, entre las personas ucranianas con protección temporal, las mujeres predominan de forma absoluta entre las actividades de cuidados y servicio doméstico, mientras que los hombres lo hacen en "Construcción", "Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información" y en la sección "Transporte y almacenamiento".