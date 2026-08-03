Alicante se prepara para el inicio de las obras de adecuación del Museo Internacional de Las Cigarreras

El Ayuntamiento de Alicante avanza en la puesta en marcha del futuro Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras. La antigua Casa de la Misericordia se prepara para iniciar las obras de adecuación del inmueble, una actuación valorada en 1,2 millones de euros y con un plazo de ejecución previsto de dos meses, como paso previo a la apertura del nuevo espacio cultural.

La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar este martes el plan de seguridad y salud necesario para el comienzo de los trabajos, adjudicados a la empresa Abala Infraestructuras, que también fue la encargada de redactar el proyecto de ejecución dentro de un contrato mixto. La actuación permitirá adaptar el edificio a las necesidades de un museo de exposiciones temporales.

Intervenciones en un edificio protegido

Las obras cuentan con el informe favorable de la Conselleria de Cultura, al tratarse de un inmueble catalogado como Bien de Relevancia Local. Los trabajos se centrarán en la adecuación de los espacios interiores y en la instalación de los sistemas necesarios para el funcionamiento del futuro museo, como iluminación, climatización y medidas de seguridad.

La intervención se plantea bajo criterios de integración arquitectónica y reversibilidad, con el objetivo de preservar los elementos históricos del edificio, que forma parte del complejo de Las Cigarreras y que comenzó su actividad como Fábrica de Tabacos en 1801. la propuesta presentada por la empresa adjudicataria incorpora además varias mejoras respecto al pliego inicial. Entre ellas figura la ampliación del plazo de garantía de las obras en dos años adicionales, por lo que la garantía final quedará fijada en dos años y tres meses.

También contempla un incremento del 1% en las acciones previstas dentro del plan de control de calidad, que incluyen la supervisión de la recepción de productos, el seguimiento de la ejecución de los trabajos y las pruebas de acceso.

Un museo con cinco salas de exposiciones temporales

El Museo Internacional de Grandes Exposiciones de Las Cigarreras tiene prevista su apertura a finales de este año. El nuevo espacio está diseñado para acoger exposiciones temporales de relevancia internacional, con muestras vinculadas a colecciones como la de la Casa de Alba, maestros del impresionismo o la moda de Balenciaga, además de obras de artistas como Sorolla o Marc Chagall. El proyecto contempla también un espacio didáctico infantil.

La nueva infraestructura cultural contará con 780 metros cuadrados de superficie expositiva y un total de 1.600 metros cuadrados. El museo dispondrá de cinco salas destinadas a exposiciones temporales, cuya programación se renovará periódicamente cada seis meses.

La Casa de la Misericordia, edificio que albergará este nuevo equipamiento cultural, fue habilitada en 1801 como Fábrica de Tabacos y forma parte del conjunto de Las Cigarreras, un complejo que lleva varios años inmerso en un proceso de rehabilitación con fondos europeos para su transformación en un espacio dedicado a la creación, el arte y la cultura.