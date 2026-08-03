Aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante con hasta 40°C en Orihuela

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia así como en zonas del interior. Tras los avisos por tormentas del pasado fin de semana donde llegó a caer granizo en Torrevieja, tanto la Vega Baja como el resto de territorio afrontan un tiempo estable, poco nuboso y sin avisos más allá de las altas temperaturas que podrían alcanzar los 40°C en Orihuela o los 38 en Elda y Alcoy.

La humedad intensificará la sensación de bochorno en las zonas costeras de la capital alicantina, Torrevieja, Dénia, Benidorm y Elche. El viento soplará flojo, con predominio de brisas y componentes marítimas.

Alicante

La jornada dejará en Alicante/Alacant un ambiente poco nuboso, con más nubes durante la mañana y una tarde más abierta. No se esperan lluvias relevantes y el viento soplará flojo de componente marítima; la máxima será de 32 grados, aunque la sensación de calor podrá alcanzar los 37. En los datos aportados no figura aviso amarillo ni naranja por ola de calor para el municipio.

Elche

Elche/Elx afronta un lunes de tiempo estable, cielo poco nuboso y ausencia de lluvia durante toda la jornada. El calor será notable, con 35 grados de máxima y una sensación térmica que puede llegar a 40 grados en las horas centrales, acompañado de viento flojo del sureste. No consta aviso amarillo ni naranja por ola de calor en los datos facilitados.

Benidorm

En Benidorm predominarán las nubes altas, con un inicio más nuboso y una tarde que tenderá a quedar poco nubosa. No se prevén precipitaciones, el viento será flojo del sur y la temperatura máxima se quedará en 31 grados, aunque el bochorno elevará la sensación hasta 36 grados. Los datos no recogen aviso amarillo ni naranja por calor para este municipio.

Elda

El calor será el factor más destacado en Elda, con cielo poco nuboso y sin lluvias apreciables durante el día. La máxima subirá hasta los 38 grados y el viento soplará flojo, primero de componente sur y después con giro al noroeste al final de la jornada. No figura aviso amarillo ni naranja por ola de calor en la información aportada.

Torrevieja

Torrevieja tendrá una jornada marcada por las nubes altas, sin previsión de lluvia y con ambiente húmedo junto al litoral. La temperatura máxima será de 32 grados, pero la sensación de bochorno podrá alcanzar los 40, con viento flojo del sureste y brisas durante la tarde. En los datos consultados no aparece aviso amarillo ni naranja por calor.

Orihuela

Orihuela vivirá uno de los ambientes más calurosos del día, con cielo despejado y sin riesgo de lluvia. El termómetro llegará a 39 grados y la sensación térmica podrá subir hasta 41, especialmente por la tarde, con viento flojo y variable entre poniente y levante. No consta aviso amarillo ni naranja por ola de calor en los datos aportados.

Alcoy

En Alcoy/Alcoi se espera un lunes de nubes altas al principio y cielo poco nuboso durante la tarde, con una posibilidad muy baja de lluvia. La máxima alcanzará los 38 grados, con ambiente seco en las horas centrales y viento flojo, en general sin rachas destacables. La información facilitada no incluye aviso amarillo ni naranja por calor para el municipio.

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Dénia

Dénia comenzará el día con más nubosidad, aunque la tarde quedará dominada por nubes altas y claros. No se esperan lluvias, el viento será flojo y variable entre norte y sur, y la máxima llegará a 33 grados, con sensación térmica de hasta 37 por la humedad. No aparece aviso amarillo ni naranja por ola de calor en los datos facilitados.