El Ayuntamiento de Alicante se dispone a renovar la plaza Teresa Mas de La Florida

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en Junta de Gobierno el proyecto para las obras de renovación de la plaza Teresa Mas, en el barrio de La Florida. La actuación contará con 119.995,05 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de tres meses, y pretende poner en valor este espacio que acoge la residencia juvenil y el aula cultural del barrio, situadas en la antigua cárcel.

Con las obras, el Ayuntamiento pretende “recuperar las adecuadas condiciones de uso, seguridad, accesibilidad funcional y conservación del espacio público, corrigiendo las deficiencias existentes” y adecuando las plazas a las necesidades de los usuarios.

La plaza fue remodelada en 2011 sustituyendo las antiguas pistas de petanca por un espacio urbano peatonal dotado de un área de juegos infantiles de aproximadamente 80 metros cuadrados. Se incorporó arbolado, bancos y mobiliario urbano.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha destacado que el objetivo del proyecto es “poner al día este enclave de reunión de vecinos de La Florida en materia de seguridad y accesibilidad”.

Según ha informado el Consistorio, estos trabajos corresponden a los Presupuestos Participativos del Distrito 3 de 2025. La plaza lleva el nombre de Teresa Mas, dirigente vecinal que cofundó y presidió la Asociación de Vecinos La Voz de La Florida entre 1978 y 1981.