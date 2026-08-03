La comunidad marroquí de Alicante, preocupada ante lo ocurrido en Ceuta: "Podría volver a pasar"

Un episodio que no ha dejado a nadie indiferente. El asalto del pasado jueves en la frontera que separa Ceuta de Marruecos dejó 57 muertos en el mar y el cruce de más de 50.000 migrantes, la mayoría de los cuales han regresado a su país tras constatar la falta de recursos en la ciudad española.

Las reacciones han llegado desde casi todos los rincones del planeta. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado. En Alicante, la comunidad marroquí tampoco está al margen de lo acontecido. En la ciudad, según datos de 2020, existen algo menos de 4.000 ciudadanos censados de este país. La cifra es de casi 50.000 personas en toda la provincia.

Para la gente de Marruecos esto no se esperaba, pero podría volver a pasar Hassan Telhiq — Marroquí que vive en Alicante

Volviendo al término municipal de Alicante, muchos de estos ciudadanos del norte de África habitan en la Zona Norte, donde Hassan Telhiq vive desde hace ya treinta años y recuerda que compró su casa en pesetas en Colonia Requena. “Hemos escuchado y hemos visto muchas cosas, y para la gente de Marruecos esto no se esperaba, pero podría volver a pasar”, afirma.

La Zona Norte de Alicante, señalada con un mural. / Alex Domínguez

Según este albañil, uno de los motivos de la apertura de la frontera por parte de Marruecos son “las buenas relaciones de España con Argelia”, país vecino con el que se mantienen enfrentamientos diplomáticos y al que viajó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado 20 de julio para reforzar los vínculos y firmar acuerdos comerciales.

Mucha gente de Marruecos que vive en Ceuta ha rechazado a sus propios compatriotas Aljub Oukbar — Marroquí que vive en Alicante

Pero más allá de estas relaciones, lo cierto es que la urgencia de muchos marroquíes por desplazarse a Europa, según este ciudadano, se basa “en un error”, porque “muchos están engañados, piensan que les darán trabajo en seguida” y “no es así”, ya que “conseguir trabajo no es nada fácil”.

Ninguno de los marroquíes consultados dice haber detectado episodios de racismo estos días tras los hechos de Ceuta. “En todo caso hemos visto racismo entre los propios marroquíes”, dice Aljub Oukbar, que trabaja en un comercio de comida y asegura que “mucha gente de Marruecos que vive en Ceuta ha rechazado a sus propios compatriotas: incluso la policía les ha tratado mejor”, lamenta. Según este comerciante, esto se puede deber “al miedo al rechazo que los marroquíes tienen en Ceuta, que creen que puede crecer si van más marroquíes”. En cualquier caso, este vecino no se explica “cómo un paisano puede tratar mal a un paisano” ni “cómo un inmigrante puede rechazar a otro inmigrante”.

La gente quiere mejorar su vida, pero de esa forma no se debe hacer Mohamed el Habib — Marroquí que vive en Alicante

Oukbar, que “no esperaba lo que pasó” y que desea que sus compatriotas “puedan desplazarse de otra manera y no saltando una valla”, dice no haber seguido mucho los acontecimientos, porque “el trabajo no deja estar atento a otras cosas”.

También ha seguido los hechos Mohamed el Habib, que cree que salto de la valla les ha cogido “por sorpresa”. “Aunque esto no había pasado nunca puede volver a pasar, la gente quiere mejorar su vida, pero de esa forma no se debe hacer”, señala, a la vez que asegura que “es extraño que alguien abra la frontera de un día para otro, sea quien sea”, concluyendo que sobre este episodio “aún hay cosas que no se saben”.

En TikTok o en Facebook aparecen informaciones que no sabemos si son ciertas Omar el Habib — Marroquí que vive en Alicante

Su hermano, Omar el Habib, señala también que la preocupación aumenta ante “las mentiras que llegan por redes sociales”, su principal canal de información estos días. “En TikTok o en Facebook aparecen informaciones que no sabemos si son ciertas”, y dice que en este sentido llegó a leer que “la frontera estaba abierta para todo el mundo todos los días, y eso evidentemente es mentira y puede hacer que mucha gente se desplace para intentar pasar a Ceuta sin que lo pueda conseguir. Es muy triste”, concluye.