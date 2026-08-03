Educación pondrá en marcha el próximo curso 16 nuevas aulas especiales UECO en la provincia de Alicante

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha autorizado otras doce nuevas Unidades Específicas en Centros Ordinarios (UECO) para el curso 2026-2027, elevando de esta forma a 48 las unidades que entrarán en funcionamiento en septiembre en la Comunidad y a 130 las creadas durante la presente legislatura para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales y favorecer su escolarización en centros ordinarios, según datos oficiales. De estas 48, un total de 16 estarán en la provincia de Alicante, de ellas doce en Primaria y cuatro en Secundaria.

La ampliación, según informa el Consell, responde al análisis de las necesidades detectadas durante el proceso extraordinario de escolarización y permitirá adaptar la planificación educativa a la demanda real del próximo curso, "reforzando la red de recursos especializados allí donde resulta necesaria y garantizando la modalidad de escolarización en unidad específica en centro ordinario al alumnado propuesto por la orientación educativa".

Ampliación

El pasado mes de mayo, el Consell anunció la creación de 118 nuevas aulas UECO durante la presente legislatura, de las que 82 ya estaban en funcionamiento y 36 estaban previstas para el curso 2026-2027. La autorización de estas 12 nuevas unidades amplía esa planificación inicial hasta 130 aulas y el número total de aulas de estas características en la Comunidad alcanza la cifra de 383, añaden desde Educación.

Según ha explicado la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, "la planificación educativa debe responder a las necesidades reales del alumnado y ofrecer los recursos necesarios allí donde se precisan. Con esta ampliación seguimos avanzando en una escuela inclusiva que garantiza una atención educativa de calidad".

Recursos

Del total de nuevas unidades, 34 corresponden a Educación Primaria y 14 a Educación Secundaria. Estas aulas se sumarán a la red ya existente, llegando a las 383 unidades, para ampliar la atención especializada y facilitar que el alumnado pueda continuar escolarizado en centros ordinarios con los apoyos personales y materiales que precisa.

Las 12 aulas autorizadas en este periodo extraordinario contarán con una ratio máxima de ocho alumnos, sin posibilidad de incrementos extraordinarios. De este modo, la Generalitat destaca el adelanto al nuevo curso 2026-2027 de una medida prevista inicialmente para el curso 2027-2028.

Asimismo, en la resolución de las instrucciones de inicio de curso de las Unidades Específicas en Centros Ordinarios para el curso 2026-2027 se incluye, como novedad, la reducción de la ratio del aula de referencia cuando se produzca una vacante, una medida que da respuesta a una demanda trasladada a la Conselleria y que queda ahora regulada en la norma.

Educación intensiva

Las UECO están dirigidas al alumnado que necesita una respuesta educativa intensiva, pero cuya escolarización puede desarrollarse en un centro ordinario, favoreciendo su inclusión, participación y convivencia con el resto del alumnado.

Cada una de estas unidades dispone de un equipo específico integrado por profesorado de Pedagogía Terapéutica, profesorado de Audición y Lenguaje y un educador o educadora de Educación Especial, además del equipamiento tecnológico y de los recursos materiales adaptados necesarios para atender las necesidades del alumnado.

"Esta actuación se complementa con el incremento de los recursos humanos destinados a la inclusión educativa. Desde el inicio de la legislatura, la conselleria ha incorporado 835 nuevos especialistas docentes de atención a la inclusión y ha incrementado en un 43 % el personal no docente de atención educativa", concluyen desde la Generalitat.