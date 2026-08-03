El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

Basura y vegetación seca acumuladas junto a la acera de la CV-821, en San Vicente del Raspeig. / INFORMACIÓN

Denuncian abandono, basura y riesgo de incendio en una acera de la CV-821 en San Vicente

Un peatón denuncia el estado de abandono e insalubridad que presenta la acera del margen sur de la carretera CV-821, en San Vicente del Raspeig, en el tramo comprendido entre la partida Torregroses, junto al Polígono E, y la rotonda de enlace con las calles Cottolengo y Río Tajo.

Según explica, se trata de un itinerario peatonal utilizado habitualmente por vecinos de la zona, pero el margen junto a la acera acumula todo tipo de residuos, como envases, cajetillas, papeles, latas y plásticos. La situación, añade, evidencia una falta de limpieza periódica y ofrece una imagen de abandono en este punto del municipio.

El denunciante también advierte del riesgo de incendio por la presencia de basura entre vegetación seca, en una zona de paso de vehículos y peatones donde cualquier colilla o chispa podría provocar un fuego. Las fotografías aportadas, tomadas el 1 de agosto de 2026, muestran la acumulación de residuos a lo largo de este tramo.