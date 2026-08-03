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Quejas
El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
INFORMACIÓN
Suciedad, grafitis y falta de mantenimiento en la entrada al parque de La Ereta
Una usuaria denuncia el estado del acceso al parque de La Ereta por el Umbral Los Navíos, en Alicante. Las imágenes muestran suciedad acumulada, restos vegetales, grafitis y falta de mantenimiento en escaleras, muros y zonas de paso de uno de los accesos al parque.
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“Da miedo”: denuncian el aspecto del acceso al Mercado Central desde el aparcamiento
Una usuaria denuncia el estado del acceso al Mercado Central desde el aparcamiento de Alfonso el Sabio, en Alicante. Según señala, el pasillo y la zona del ascensor presentan una imagen descuidada que genera sensación de inseguridad entre quienes utilizan este paso para llegar al mercado.
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Denuncian abandono, basura y riesgo de incendio en una acera de la CV-821 en San Vicente
Un peatón denuncia el estado de abandono e insalubridad que presenta la acera del margen sur de la carretera CV-821, en San Vicente del Raspeig, en el tramo comprendido entre la partida Torregroses, junto al Polígono E, y la rotonda de enlace con las calles Cottolengo y Río Tajo.
Según explica, se trata de un itinerario peatonal utilizado habitualmente por vecinos de la zona, pero el margen junto a la acera acumula todo tipo de residuos, como envases, cajetillas, papeles, latas y plásticos. La situación, añade, evidencia una falta de limpieza periódica y ofrece una imagen de abandono en este punto del municipio.
El denunciante también advierte del riesgo de incendio por la presencia de basura entre vegetación seca, en una zona de paso de vehículos y peatones donde cualquier colilla o chispa podría provocar un fuego. Las fotografías aportadas, tomadas el 1 de agosto de 2026, muestran la acumulación de residuos a lo largo de este tramo.
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Quejas en El Moralet por restos de poda en la vía pública
Vecinos de El Moralet denuncian el estado en el que quedan varios tramos de vía pública tras los trabajos de poda entre la carretera del Gas y el camino del Mastín. Según lamentan, los operarios dejan restos vegetales y suciedad en la zona “una y otra vez”, lo que genera malestar entre los residentes por la falta de limpieza posterior.
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Denuncian que colocan vallas en Catedrático Soler en lugar de reparar la incidencia
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Chiringuito con vistas al almacenaje en la Albufereta
Fuente sin agua en el nuevo parque de La Almadraba
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Bolardo tumbado en el parque del Papa Juan Pablo II en Alicante
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Pavimento en mal estado frente al Teatro Principal de Alicante
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