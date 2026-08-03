Locura por Alcaraz en Alicante: “Significa mucho para mí porque es mi ídolo desde pequeño”

La noticia corrió de móvil en móvil en cuestión de minutos. Un mensaje en un grupo de WhatsApp bastó para que decenas de personas dejaran lo que estaban haciendo y se acercaran al Club Arena de Playa de San Juan. El motivo merecía la pena: Carlos Alcaraz había elegido Alicante para ultimar su preparación antes de regresar a la competición tras varios meses alejado de las pistas por su lesión de muñeca.

El tenista murciano, que no disputa un partido oficial desde el pasado mes de abril, continúa afinando su puesta a punto con la mirada puesta en el Masters 1.000 de Cincinnati. Pero más allá de los golpes, los ejercicios y la intensidad de los entrenamientos, la jornada estuvo marcada por las emociones que despertó entre quienes tuvieron la oportunidad de verle de cerca.

“Nos han avisado ahora mismo por el grupo de WhatsApp y hemos venido corriendo”, contaba Ángel Simón, que acudió junto a sus hijos. Aunque apenas tuvieron tiempo para organizarse, la recompensa fue inolvidable.

Aunque reconoce que llegó cuando la sesión ya había comenzado, asegura que para los pequeños la experiencia fue inolvidable. “Ellos han estado desde el principio y les ha encantado”.

Una historia similar vivió Celia Camarasa, socia del club, que no dudó en acercarse nada más recibir el aviso. “Ha sido una pasada poder verlo entrenar. Me ha impresionado cómo trabajan cada ejercicio, la intensidad que ponen y cómo no paran en ningún momento”, relataba. “He recibido el mensaje porque entreno aquí y he dicho: ‘Vámonos, que lo quiero ver’. Aunque hiciera tanto calor, ha merecido muchísimo la pena”.

El ídolo de los más pequeños

Los principales protagonistas de la jornada fueron los niños de la escuela de tenis. Kike, Blanca y Sara consiguieron marcharse a casa con una pelota firmada y una fotografía con Alcaraz, un recuerdo que difícilmente olvidarán. “Ha sido una experiencia nueva y me ha gustado mucho”, explicaba uno de ellos.

Otro resumía en una frase el significado de ese encuentro. “Significa mucho para mí porque es mi ídolo desde pequeño”.

Además de la firma, aprovecharon para observar cada detalle del entrenamiento. “Hemos aprendido viéndolo jugar”, contaban. Entre los golpes que más les llamaron la atención destacaban “el remate” y “el saque”, que calificaban de “muy chulos”.

Alcaraz entrena en Alicante y desata la locura entre sus seguidores / Pilar Cortés

Un impulso para seguir entrenando

Para muchos padres, la visita tiene un valor que va más allá del recuerdo que se llevan a casa. Consideran que poder ver de cerca a un referente como Alcaraz servirá de estímulo para los más jóvenes. “Ha sido una experiencia muy bonita para ellos. Ver a un ídolo entrenando tan cerca les va a motivar muchísimo para seguir viniendo y entrenando durante todo el año”, afirmaba Lola Peiró.

La sorpresa fue total. “Esta mañana hemos recibido la notificación y hemos venido corriendo. Han podido hacerse fotos con él y llevarse las pelotas firmadas. Es un recuerdo para toda la vida”.

La coincidencia quiso que la pista elegida por el murciano fuera también la habitual para algunos de los niños del club. Un detalle que multiplicó todavía más la ilusión. “Están emocionadísimas porque justo esa es la pista donde entrenan ellas normalmente”, explicaba Teresa Montoya. “Ahora todavía tienen más ganas de volver porque saben que han estado entrenando donde lo ha hecho Carlos”, afirma Montoya.

Mientras Alcaraz continúa afinando su preparación para volver al circuito, en Alicante deja también una jornada difícil de olvidar para decenas de aficionados. Durante unas horas, los golpes de uno de los mejores tenistas del mundo se convirtieron en una fuente de inspiración para quienes sueñan con seguir sus pasos y, para muchos niños, en un recuerdo que conservarán mucho tiempo.