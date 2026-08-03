Manuel Marco, pionero en digitalizar la universidad española: "No utilizar la IA es un suicidio"

Manuel Marco, de 70 años, se disculpa por el desorden en su despacho. Cajas de cartón y una de plástico de recoger fruta almacenan parte de sus pertenencias. En unos días empiezan sus vacaciones eternas, pues cuando terminen comenzará su jubilación. Marco atiende a INFORMACIÓN en ese espacio compartido en el que trabaja desde hace 17 años en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (UA). Marco, que fue el primer vicerrector de Nuevas Tecnologías de esta institución —departamento predecesor del de Transformación Digital— asegura que lo fue de toda España ya que ese cargo no existía.

PREGUNTA: La tecnología avanza velozmente. ¿Qué debe hacer la UA para no quedarse atrás en el desarrollo de la Inteligencia Artificial?

RESPUESTA: Una profunda reflexión. En la Universidad de Alicante hay personas que saben qué hacer con la inteligencia artificial. Es una transformación muy profunda. La IA deja obsoleta prácticamente cualquier cosa. Es probablemente la herramienta más potente que hemos tenido. No utilizarla es un suicidio. Los ordenadores tendrán más capacidad cuando sean cuánticos y la capacidad de cálculo se multiplique. Ahora mismo un programador que no usa la IA va por detrás del que la usa porque le va a ayudar a desarrollar la parte más repetitiva y la va a hacer mejor que él.

Tenemos que formar en IA a los profesionales igual que en su día los formamos en informática. Nadie trabaja ahora escribiendo a mano o a máquina. Los precios de la IA son muy altos porque pertenecen a multinacionales, pero hay alternativas. Hay que hacer IA soberanas. En eso está la UA. El problema que veo en España es que la burocracia lo ralentiza todo y aquí hay que correr un poquito más. Soy optimista, creo que es una herramienta que será muy provechosa.

La UNAM en México cree que se ha podido hacer trampa en 158.000 exámenes con IA. ¿Cómo se evita eso?

Antes se hacían chuletas, y ahora lo tienen más fácil. Tiene que cambiar la metodología de enseñanza y de evaluación. La alternativa es la evaluación continua, que el tutor sepa lo que hace su alumno. No podemos mantener una universidad con exámenes en los que puede haber cualquier artilujio para copiar. La gente se ha acostumbrado al teletrabajo y no hay presencialidad. Sin asistencia, no sabes lo que hace el alumno.

Usted fue el primer vicerrector de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Alicante, ¿cuáles eran los retos tecnológicos de entonces?

Utilizar la informática a todos los niveles. Cuando entré casi ningún curso usaba correo electrónico. Existían ordenadores, pero no era de utilización común. El rector, Andrés Pedreño, lo tuvo claro. Planteamos que todo el mundo tuviera un ordenador en su despacho. Simplificamos procesos administrativos como la matrícula, que era el que más recursos consumía. El campus virtual no existía. Lo hicimos, a la vez que la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, desarrolló el suyo. El de la UOC salió antes que el nuestro, pero esta era una universidad online. Ninguna otra universidad tenía. El cambio fundamental fue que el rector se lo tomó en serio y obligaba a la gente a leer el correo electrónico.

En 1998, cuando me nombraron vicerrector de Nuevas Tecnologías, no existía esa figura en ninguna universidad. Lo que ahora llamamos transformación digital, lo empezamos en ese momento. La UA fue la primera universidad que matriculó a los alumnos por internet. Era 1998 y las primeras webs que existieron eran de pocos años antes. Luego hicimos la biblioteca virtual Miguel Cervantes, financiada por el Banco de Santander, que fue la primera biblioteca digital en español.

Manuel Marco prepara la mudanza en su despacho de la Universidad de Alicante, este miércoles. / Pilar Cortés / PILAR CORTES

¿Cómo valora la gestión de la UA en el ciberataque sufrido a principios de julio? ¿Cree que las universidades españolas están preparadas para evitar y gestionar hackeos modernos y sofisticados?

Hablé con el vicerrector y entiendo que han hecho un buen trabajo. Lo primero, aislarlo en tiempo récord; que fue un éxito. El hackeo afectó un nodo y tumbaron los sistemas. Se hizo de manera prudente. Un porcentaje residual de servicios se vio afectado. Entiendo que eran servicios obsoletos que hay que cambiar.

Entiendo que en general la universidad española está bastante bien automatizada. Recuerdo que hace unos años en la Universidad Autónoma de Barcelona hubo uno bastante duro. Te cogen una vulnerabilidad y es muy difícil responder. Normalmente la universidad está obligada a estar bastante segmentada, porque le da servicio a muchísima gente que se puede conectar a la red.

¿Cuál ha sido su aportación a la UA de la que se siente más orgulloso?

Formé parte del equipo que negoció para que la Escuela Politécnica, que entonces dependía de la Universidad Politècnica de València, pasara a integrarse en la UA en 1991. En el equipo negociador conocí a Pedreño. Primero fui vicerrector de Infraestructura y estuve a cargo de la zona nueva de la universidad: la torre de control, el rectorado, la biblioteca, los institutos...

¿Qué es lo que más ha disfrutado como docente?

Ver que saben más que yo. Y ver a antiguos alumnos que han progresado y que igual tienen una buena imagen tuya. Siempre me ha gustado dar las clases porque me gusta tocar el terreno, saber los problemas que hay.

¿A qué va a dedicar su tiempo libre tras la jubilación?

Me gustaría saberlo. De momento tengo que arreglar una casa. Después hay una serie de viajes que quiero hacer. A partir de ahí, seguir con las actividades culturales que me gustan, con conciertos y un poco de disfrutar más del tiempo libre y mantener un mínimo de conexión con la universidad.