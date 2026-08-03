Más de media hora al volante para encontrar aparcamiento en la playa de San Juan de Alicante

Encontrar un hueco para dejar el coche se ha convertido en uno de los mayores desafíos para quienes quieren disfrutar estos días de la playa de San Juan de Alicante. La imagen se repite desde primera hora de la mañana, largas colas de vehículos recorriendo la avenida de Niza y las calles adyacentes mientras sus ocupantes buscan un aparcamiento libre. En las horas de mayor afluencia, pasadas las 10.00 horas, esa búsqueda puede prolongarse durante más de media hora, un tiempo que muchos visitantes asumen ya como parte de una jornada de playa en pleno mes de agosto.

La escena se repite cada día también en las calles que rodean el arenal, que registran un tráfico constante desde primera hora y, conforme avanza la mañana, las plazas libres desaparecen por completo. La elevada afluencia de visitantes convierte el aparcamiento en una misión casi imposible y obliga a muchos conductores a dar vueltas durante largos minutos por la avenida de Niza y vías próximas como la avenida Costa Blanca, la avenida de Holanda o la avenida de Bruselas.

Aparcar nos ha costado muchísimo. Hemos estado más de media hora para poder dejar el coche y eso viniendo sobre las diez. Si vienes más tarde, olvídate José García — Turista

La situación no resulta extraña si se tiene en cuenta la población que llega a concentrar la zona durante el verano. Playa de San Juan, el barrio más poblado de Alicante, pasa de los cerca de 30.000 residentes habituales a rondar los 200.000 habitantes durante estas semanas, sin contar la afluencia que también registran zonas próximas como la Albufereta o el Cabo de la Huerta. Ese incremento de población se traduce en playas llenas, largas colas de vehículos y restaurantes que trabajan al límite de su capacidad prácticamente todos los días.

Madrugar para encontrar aparcamiento

Muchos de los visitantes coinciden en que este verano está siendo especialmente complicado estacionar cerca del mar. José García, que viaja desde Toledo para pasar sus vacaciones en Alicante, asegura que cada año encuentra más dificultades. Aunque llegaron poco después de las nueve de la mañana, tardaron más de media hora en encontrar un hueco donde dejar el coche.

La playa está muy llena, como todos los años, y la semana que viene estará todavía más. Los más madrugadores se quedan los mejores sitios muy rápido Encarni Navarro — Turista

"Aparcar nos ha costado muchísimo. Hemos estado más de media hora para poder dejar el coche y eso viniendo sobre las diez. Si vienes más tarde, olvídate", explica García. El turista señala que este verano percibe mucha más afluencia que en temporadas anteriores y reconoce que incluso han tenido que cambiar sus hábitos. "Hemos tenido que madrugar para coger sitio. Si no vienes antes de las nueve tienes complicado tanto aparcar como encontrar un buen lugar en la playa. A los que no nos gusta madrugar en vacaciones no nos queda otra", afirma el visitante.

La sensación es compartida por otros usuarios del arenal como Encarni Navarro que señala que "la playa está muy llena, como todos los años, y la semana que viene estará todavía más". Navarro explica que llegaron a al arenal a media mañana y ya encontraron dificultades para aparcar porque "los más madrugadores se quedan los mejores sitios muy rápido".

Desde que salimos de la autovía había un atasco tremendo, una caravana impresionante. Nosotros nos fuimos por el centro de Alicante porque conocemos los atajos Rosa Bordera — Turista

Por su parte, Rosa Bordera reconoce que tener de una plaza de garaje en el apartamento les evita uno de los principales problemas del verano. "Menos mal que tenemos aparcamiento porque está todo lleno", afirma Bordera. Aun así, esta turista explica que el desplazamiento para llegar a la playa tampoco fue sencillo. "Desde que salimos de la autovía había un atasco tremendo, una caravana impresionante. Nosotros nos fuimos por el centro de Alicante porque conocemos los atajos", reconoce.

Falta aparcamiento, los fines de semana o vienes a las siete de la mañana o no puedes aparcar. Las personas mayores necesitamos más zonas para poder venir a la playa Luisa Benito — Turista

También Luisa Benito, que lleva más de tres décadas veraneando en la playa de San Juan, considera que la situación ha empeorado con el paso de los años. "Falta aparcamiento, los fines de semana o vienes a las siete de la mañana o no puedes aparcar. Las personas mayores necesitamos más zonas para poder venir a la playa. Antes se podía aparcar mucho mejor que ahora", lamenta Benito.

Una avería puntual en los lavapiés A la elevada ocupación del domingo se sumó además una incidencia en algunos lavapiés situados en la avenida de Niza, a la altura del cruce con la avenida de Holanda, que dejaron de funcionar. La avería fue denunciada por varios vecinos a través de las redes sociales después de comprobar que las instalaciones no funcionaban en plena jornada de playa. El problema, sin embargo, quedó solucionado este lunes. Pablo Ochoa, responsable de un restaurante ubicado en primera línea, explica que fueron los propios clientes quienes les trasladaron la incidencia. "Nos dijeron varios clientes que no estaban funcionando los lavapiés. No sabemos qué ocurrió, pero este lunes ya parece que funcionan con normalidad", señala.

Reservar con dos semanas de antelación para conseguir mesa

La gran llegada de turistas no solo se refleja en el tráfico o en la ocupación de la playa, sino que también se deja sentir en los restaurantes y chiringuitos del paseo marítimo, donde conseguir una mesa sin reserva previa se ha convertido en una tarea casi tan complicada como encontrar aparcamiento. Los establecimientos situados junto al arenal trabajan prácticamente al completo durante todo el verano y la mayoría ya no disponen de huecos para los fines de semana de agosto. Los responsables recomiendan llamar con varios días de antelación e, incluso, con dos semanas de margen para asegurarse una mesa.

"Está a tope, tenemos todos los fines de semana de agosto completos y entre semana también. O llamas con dos semanas de antelación o no comes Pablo Ochoa — Responsable de un restaurante

"Está a tope, tenemos todos los fines de semana de agosto completos y entre semana también. Estamos haciendo una media de unos 260 cubiertos al mediodía y por la noche la gente ha llamado con mucha antelación para reservar. O llamas con dos semanas de antelación o no comes", explica Pablo Ochoa, responsable de un restaurante ubicado en primera línea de playa. El responsable añade que incluso retrasan los turnos hasta las 16.30 horas y prolongan el servicio para atender el mayor número posible de clientes. "Julio ha sido mejor que el año pasado, aunque agosto siempre es el mes más fuerte", destaca Ochoa.

Nos llaman para reservar y está lleno tanto de día como de noche. Los fines de semana no queda nada y, si tuviéramos tres plantas, llenaríamos las tres Tano Donny, — Responsable un restaurante

La misma situación describe Tano Donny, responsable de una pizzería en paseo de Niza, que asegura que su restaurante permanece lleno prácticamente todos los días. "Nos llaman para reservar y está lleno tanto de día como de noche. Los fines de semana no queda nada y, si tuviéramos tres plantas, llenaríamos las tres. Hay gente que reserva con diez días o dos semanas de antelación", afirma Donny.

Los propios turistas corroboran esa dificultad para encontrar mesa. José García explica que tuvieron que reservar "con más de una semana de antelación" porque hacerlo de un día para otro "es imposible". Rosa Bordera coincide en que "ya no se puede ir a comer a ningún sitio si no haces cola o tienes reserva desde hace tiempo", mientras que Encarni Navarro resume la situación vivida el pasado fin de semana: "Salimos el sábado y estaba todo a tope, eso sí, con reserva". Una realidad que refleja hasta qué punto el verano ha llevado la actividad de la playa de San Juan a uno de sus momentos de mayor intensidad del año.