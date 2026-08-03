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"A orillas de la historia": Alicante suma un nuevo volumen a la memoria de sus Moros y Cristianos

La Casa de la Festa acoge la presentación de la publicación "Alacant Mora i Cristiana", un libro que pone el foco en la historia y el patrimonio de una de las celebraciones más relevantes de la ciudad

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La Casa de la Festa acoge la presentación de la publicación "Alacant Mora i Cristiana" / INFORMACIÓN

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Alicante

La Casa de la Festa acogió este lunes la presentación del tercer volumen de la colección "Alacant Mora i Cristiana", titulado "A orillas de la historia", una publicación dedicada a profundizar en la historia y el patrimonio vinculado a la celebración de Moros y Cristianos en Alicante. El acto contó con la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a representantes del ámbito festero, y sirvió para poner en valor la memoria y las tradiciones que forman parte de esta celebración.

Además, la Federación de Moros y Cristianos de Alicante (FAMYC) mantiene hasta este miércoles 5 de agosto el zoco árabe instalado en el aparcamiento del Postiguet, con puestos de artesanía, gastronomía, oficios tradicionales, animación y actividades culturales inspiradas en el legado mediterráneo. La instalación de este espacio ha obligado al cierre del estacionamiento a los vehículos particulares desde la noche del 30 de julio, una restricción que se mantendrá hasta el 6 de agosto.

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