El parque de La Marjal de Alicante busca una mayor eficiencia frente al cambio climático

El parque inundable de La Marjal, ubicado en Playa de San Juan, se ha convertido en el epicentro de dos proyectos de innovación que tienen como finalidad potenciar, optimizar y medir el impacto positivo de este espacio natural en el tejido urbano.

Por un lado está IRIS, un proyecto de colaboración público-privada liderado por la multinacional Veolia con la participación de otras compañías y financiado por la Agencia Estatal de Investigación, que pone en valor las infraestructuras verdes a través de una gestión “óptima” y una mayor concienciación de los beneficios medioambientales y sociales que comportan por parte de la ciudadanía.

En este caso, el eje central del proyecto es la integración de una capa digital en la operación y mantenimiento de infraestructuras verdes. Mediante el despliegue de nueva sensorización, cámaras, sondas multiparamétricas y estaciones meteorológicas, IRIS transforma la gestión del parque a un sistema “automatizado y proactivo”.

Así, Aguas de Alicante y el Ayuntamiento, que gestionan el espacio, podrán monitorizar en tiempo real la biodiversidad, realizar el conteo de visitantes y detectar rápidamente especies invasoras, y esta tecnología permitirá adelantarse a eventos climáticos extremos y evaluar como el parque contribuye a reducir la temperatura en las zonas colindantes.

Estas medidas, que también se aplicarán en el Clot de Galvany de Elche, permitirán mejorar la eficiencia de las infraestructuras y facilitar que las administraciones que las gestionan puedan tomar decisiones con más información.

El otro proyecto

Por otra parte, Biovera es un proyecto liderado por Cetaqua-Centro Tecnológico del Agua y que cuenta con la participación del Institut Català de l'Aigua (ICRA), financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, y trabaja en la identificación, cuantificación y monitorización de los beneficios medioambientales aportados por el ecosistema de emplazamientos como el parque de La Marjal.

La iniciativa se centra en la valoración integrada del parque La Marjal con la finalidad de “identificar, cuantificar y monetizar los beneficios medioambientales, económicos y sociales que el parque aporta a la ciudadanía”. De esta manera el proyecto, que tendrá tres años de duración, evaluará servicios como la absorción de gases de efecto invernadero, la provisión de hábitats para la fauna y flora, la educación ambiental y la provisión de espacios recreativos y deportivos para fortalecer la resiliencia climática y la protección de la biodiversidad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alicante a través de un comunicado, ambos proyectos se complementan, ya que “mientras que IRIS aporta las herramientas tecnológicas avanzadas para la toma y procesamiento de datos sobre el terreno de forma precisa”, Biovera “se nutre y coordina con la recopilación de esos indicadores para cuantificar su impacto real”, de tal forma que las dos iniciativas garantizan una “mayor eficiencia operativa frente al cambio climático”.