Pérez Llorca defiende la agilidad en la gestión para evitar listas de espera en el grado máximo de dependencia para la ELA

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la agilidad del Consell en la tramitación de los expedientes de dependencia de los enfermos de ELA que, junto a la inversión de 3,2 millones de euros realizada por el Consell, evitan que en la Comunidad Valenciana existan listas de espera para acceder a las ayudas del grado III+.

En este sentido, ha puesto en valor que la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha reconocido el grado máximo de dependencia a las 102 personas con ELA que lo habían solicitado hasta el mes de julio de 2026. Por provincias, el 53% de las resoluciones corresponde a València, seguida del 34% en Alicante y del 13% en Castellón.

En la Comunidad Valenciana hay cerca de 400 personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cada año se diagnostican cerca de un centenar de nuevos casos, lo que mantiene una demanda constante de recursos específicos y especializados, según datos de la propia Generalitat.

Llegan las primeras ayudas para enfermos de ELA / Pilar Cortés

En cabeza

Esta actuación, ha destacado el jefe del Consell, “sitúa a la Comunitat Valenciana a la cabeza a nivel nacional en el reconocimiento de prestaciones para patologías de alta complejidad y curso irreversible; y ponen de manifiesto nuestro compromiso con los pacientes con enfermedades de evolución rápida que necesitan cuidados continuados y apoyo permanente para las actividades básicas de la vida diaria”.

El reconocimiento del Grado III+ permite acceder a prestaciones económicas que oscilan entre los 3.200 y los 9.850 euros mensuales, en función del nivel de apoyo requerido por cada persona beneficiaria.

El primer tratamiento autorizado para la ELA ya está disponible en España / Europa Press

Respuesta

Pérez Llorca ha destacado que la Comunitat Valenciana “ha sido de las primeras autonomías en aplicar de forma efectiva el grado III+ de protección, adelantando la respuesta a una realidad que durante años ha carecido de desarrollo normativo suficiente y ahora cuenta con una ley paralizada por el Gobierno central”.

Por otra parte, la implantación de este grado ha permitido integrar la atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica dentro del sistema ordinario de prestaciones, sustituyendo las ayudas extraordinarias por derechos consolidados vinculados a la dependencia extrema y “proporcionando una respuesta ágil, digna y adaptada a las necesidades de las personas con ELA y sus familias”, ha concluido.

Asociación

El modelo de atención se completa con el soporte al tejido asociativo, a través de la subvención anual de 300.000 euros a la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA CV), gestionada por la Dirección General de Personas con Discapacidad. Desde ADELA corroboran que la ley establece que el plazo máximo de resolución es de tres meses mediante el protocolo de agilización específico para esta patología, y de igual modo ocurre con el grado III+, "es decir, tres meses máximo".

Desde la asociación indican que a partir de la recepción del Programa Individual de Atención PIA (incluido en el plazo) las personas beneficiarias deben presentar la documentación de la contratación del servicio, a través de una empresa autorizada o mediante la contratación directa de asistentes personales. Para ello, disponen de un plazo máximo de tres meses para realizarlo.

"Una vez presentada la documentación requerida, si se entrega antes del día 1 de cada mes y con carácter previo al inicio del servicio, la prestación suele abonarse antes de que se deba realizar el pago del servicio contratado, por lo que, en la práctica, de este modo no sería necesario adelantar el dinero".