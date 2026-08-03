San Antón, un barrio familiar de Alicante convertido en turístico y de okupas

Enseres, envases, desechos y todo tipo de suciedad acumulada. Muchos de los solares presentes en el barrio de San Antón, cercano al centro de la ciudad de Alicante, presentan un evidente aspecto de abandono que desespera a los vecinos. Una situación que, afirman, se ha hecho visible especialmente desde el último año, coincidiendo con la llegada de algunos residentes improvisados que acceden a estos terrenos, algunos con casas abandonadas y en estado de ruina, en las que duermen o incluso cocinan al calor de hogueras provocadas.

Es lo que se da, especialmente, en la calle Peligros. Desde los edificios más altos se observan colchones, maletas e incluso sillas de playa colocadas por los pernoctantes. Elementos rodeados de la suciedad del día a día y que generan, según los vecinos, plagas y malos olores. Los residentes de San Antón consultados no quieren facilitar sus nombres, ya que en algunos casos se sienten amenazados.

En un solar de esta misma calle una persona sin hogar duerme cada noche. En otro terreno adyacente, una chabola improvisada acoge cada día entre seis y ocho personas. «El problema fundamental es la suciedad, porque nos puede traer problemas de salubridad. Pero también hacen hogueras que generan más calor en verano y si en algún momento el fuego se descontrola podemos tener un gran problema», explica un vecino.

Chabola establecida en un solar de San Antón. / Alex Domínguez

Trabajadores de la zona, implicados en la construcción de inmuebles en el barrio, dicen haber sufrido también el robo de materiales de obra. Otros vecinos lamentan el «jaleo» escuchado por las noches tras la lona que personas sin hogar han instalado en otro de los solares para mantener su privacidad. A veces, incluso, se presencian peleas o «relaciones íntimas» por parte de las personas sin hogar, que han llegado a establecer tiendas de campaña en algunas ocasiones.

Todo en un barrio «tranquilo y familiar» en el que en los últimos años se han multiplicado los establecimientos de pernoctación turística debido a su cercanía al centro. Hecho que ha contribuido al encarecimiento de la vivienda y que desemboca, también, en incomodidades nocturnas, con la llegada de los visitantes a altas horas de la madrugada.

Actuaciones del Síndic

Los vecinos se muestran hartos. Uno de ellos enseña sus brazos con picaduras, según él procedentes de los insectos acumulados en solares, y afirma que «con tanta suciedad y con tanto calor a veces esto huele que da miedo». También lamenta la presencia de personas con problemas de adicción a las drogas «e incluso niños, en ocasiones». Otra vecina muestra las instancias enviadas al Ayuntamiento «por problemas de suciedad», pero afirma que «no hacen absolutamente nada». Las calles Peligros y Desengaño son aparentemente las más afectadas. También Paraíso, donde en pequeños solares se ven colchones, sombrillas e incluso juguetes.

Precisamente, la asociación de vecinos recurrió al Síndic de Greuges para actuar en la calle Peligros en noviembre de 2024, que solicitó un informe al Ayuntamiento de Alicante en el que hicieran constar sus intervenciones en este aspecto. Dicho informe llegó al defensor autonómico en enero de 2025, dos meses después, y fue contestado con alegaciones para rehabilitar paredes con «grietas transversales» y «amenaza de caída hacia la calzada» y para limpiar «de basura y maleza» otros dos solares en las calles Peligros y Olvido.

Silla de playa y toalla tendida en una terraza. / Alex Domínguez

Tras esta insistencia, el Síndic apreció «vulneración de derechos a una buena administración» a los vecinos del barrio, y estableció nuevas consideraciones que no fueron contestadas por el Ayuntamiento. El Síndic dio cierre al expediente de queja, dado que sus informes no son vinculantes.

No fue la única actuación del Síndic en este aspecto, que también acusó al Ayuntamiento de «inacción» ante la falta de protección a una mujer en situación de extrema vulnerabilidad, embarazada de ocho meses. Dicha mujer habitaba en la casa abandonada y en estado de ruina de la calle Peligros junto a «siete u ocho» hombres, algunos de los cuales habían ejercido, supuestamente, violencia física contra ella.

Así lo denunciaron los vecinos y el Síndic exigió al Ayuntamiento informes sobre el conocimiento que tuvieran de los hechos y si fueron comunicados a las concejalías correspondientes. El defensor autonómico concluyó que el Ayuntamiento, en este caso, había cometido una «presunta inactividad en el cumplimiento de sus competencias atribuidas para la protección a la infancia y la adolescencia». La entrada a la casa abandonada en la que vivía la mujer desprotegida fue finalmente tapiada, pero su interior no fue limpiado. Y el solar en la que se halla es, precisamente, una de las afectadas por okupación, fuego improvisado y acumulación de suciedad. «Aquí no han hecho más que tapiar», lamenta una vecina.

Sin respuesta

La presidenta de la Asociación de Vecinos, Celia Martínez, recuerda «la gran cantidad de escritos» que han registrado en el Ayuntamiento a través de instancias por la situación de los solares y de algunos inmuebles abandonados. «La gente se cuela por las vallas, salta por los tejados y por más que insistimos aquí nadie hace nada». A su vez, apunta que el Ayuntamiento envía cartas para exigir la limpieza de los solares bajo amenaza de multas coercitivas en caso de no llevar a cabo las tareas de adecuación. «A los vecinos nos llegan, pero no actúan en consecuencia con sus propios solares, que están sin limpiar», explica.

Uno de los accesos peatonales a San Antón desde la avenida Jaime II. / Alex Domínguez

Según ella, en total el Ayuntamiento cuenta con una quincena de solares en el barrio que son de su propiedad, muchos de los cuales pertenecen al Patronato de Vivienda. Aunque ninguno de ellos está okupado, «la mayoría muestran signos evidentes de abandono», lamenta. «Pedimos zonas verdes y de recreo en el barrio para niños y mayores y lo más parecido que hay son los árboles que crecen en los solares municipales entre la suciedad», lamenta.

Desde la Concejalía de Urbanismo, liderada por Rafael Alemañ, aseguran que los solares «están siendo revisados», recuerdan que «casi todos, más de sesenta, son privados», que en el ejercicio actual «el Servicio de Limpieza ha gestionado 79 órdenes de trabajo relacionadas con la limpieza de solares» y que en este 2026 llevan tramitados 140 expedientes de orden de ejecución por suciedad o riesgo de incendio en solares» a lo largo del término municipal, sin especificar cuantos corresponden a San Antón.