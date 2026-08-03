Sanidad constituye el Comité de Cuidados de Enfermería de la Comunidad Valenciana

La Conselleria de Sanidad ha constituido este lunes el Comité de Cuidados de Enfermería de la Comunidad Valenciana, un nuevo órgano técnico de carácter consultivo que tendrá como objetivo analizar, planificar y proponer mejoras en la organización de los cuidados dentro del sistema público de salud en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la necesidad de garantizar unos cuidados de calidad, seguros, equitativos y basados en la evidencia.

Tal y como ha afirmado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha presidido la reunión de constitución junto a la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, este comité “representa la consolidación de un compromiso ético, científico y profesional con la salud de las personas”.

Primera reunión del nuevo comité de cuidados de Enfermería de la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Vertebración

En este sentido, Gómez ha resaltado que la puesta en marcha de este comité demuestra que “invertir en la vertebración, la visibilidad y el liderazgo de los cuidados de Enfermería se traduce de manera directa en una sanidad más segura y eficiente, un sistema de salud más cohesivo, equitativo y sostenible, y en una atención más humana y cercana a las verdaderas necesidades del paciente y su entorno familiar”.

Cabe destacar que la progresiva consolidación de las líneas estratégicas impulsadas por la Conselleria de Sanidad desde la creación del Servicio de Desarrollo de Competencias de Enfermería Comunitaria, Hospitalaria y Unidades de Apoyo, ha hecho posible disponer de este órgano colegiado capaz de integrar el conocimiento y la experiencia de los profesionales de los distintos ámbitos asistenciales, analizar el modelo de cuidados de enfermería y formular propuestas orientadas a mejorar su planificación, organización y desarrollo.

Funciones

En concreto, entre las funciones de este nuevo órgano se encuentra el análisis del modelo de cuidados de enfermería vigente, la propuesta de criterios técnicos para el dimensionamiento de los recursos humanos, la elaboración y seguimiento de propuestas sobre ratios de personal de Enfermería y el asesoramiento a los órganos competentes en materia de planificación y gestión de recursos humanos.

Asimismo, el comité podrá proponer indicadores de calidad y seguridad relacionados con los cuidados de Enfermería y emitir informes técnicos a solicitud de la Secretaría Autonómica de Sanidad, contando para ello con la colaboración de los distintos órganos directivos de la Conselleria de Sanidad.

Vocales

El nuevo órgano dependerá directamente de la Secretaría Autonómica de Sanidad, bajo la coordinación del Servicio de Coordinación e Integración Sociosanitaria de la conselleria. Está integrado también por ocho vocales, entre los que se encuentran representantes de Atención Primaria y Hospitalaria de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) de València, Castellón y Alicante.

El Comité de Cuidados de Enfermería de la Comunidad Valenciana actuará como grupo de trabajo especializado para evaluar el modelo actual de cuidados enfermeros en la Comunitat Valenciana, identificar necesidades y formular propuestas de mejora orientadas a una planificación más ajustada a las características demográficas y territoriales del territorio.