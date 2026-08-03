El peor mes de julio en mortalidad por calor en una década en la provincia de Alicante

Julio ha sido "extremadamente cálido", con una anomalía térmica de 3,1 grados en la Comunidad Valenciana, según los datos iniciales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las cuatro olas de calor, con temperaturas extremas, lo convierten en el más caluroso de la serie histórica. También en el más letal porque las altas temperaturas dejan en todo el territorio autonómico un balance de 235 muertes atribuibles al calor según las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Nunca antes el fuerte y prolongado bochorno había tenido un impacto tan dañino en la salud de los ciudadanos residentes o visitantes puesto que el dato supera por la mínima a los fallecimientos estimados en julio de 2015, año en que el Ministerio de Sanidad empezó a monitorizar las víctimas del calor, cuando hubo 233 muertes atribuibles a este fenómeno. La media diaria es de 11 fallecimientos al día en la Comunidad.

En julio, la mayor parte de los decesos que la entidad dependiente del Ministerio de Sanidad atribuye a las altas temperaturas se registraron, según la fuente oficial, en la provincia de Alicante, con 127 entre el 1 y el 31 de julio, frente al centenar del mismo mes del año pasado.

La mayoría de las víctimas tenían más de 65 años, y de ellos 60 eran hombres y 67 mujeres

En la provincia es el segundo peor dato de un mes de julio de la serie histórica. En los años posteriores al inicio de este recuento se han registrado los siguientes fallecidos: 26 en 2016; 21 en 2017; 38 en 2018; 80 en 2019; 26 en 2020; 32 en 2021; 69 en 2022; 80 en 2023; 67 en 2024 y 100 en julio de 2025.

La mitad de la Comunidad

Esta cifra de Alicante supone el 46 % del total autonómico. En la provincia de Valencia se relacionan con el calor 72 muertes y 36 en la de Castellón. Del total de víctimas de la provincia en julio, 60 fueron hombres y 67 mujeres, la mayoría de más de 65 años.

Un aumento de la mano de las altas temperaturas de este verano. Desde que comenzó, el 21 de junio, son 154 los fallecidos atribuibles al calor excesivo en la provincia. Agosto tampoco ha empezado bien, pues el sábado se registraron ya dos víctimas en la provincia de Alicante, cuatro en toda la región. El calor no da tregua: este lunes tenemos aviso amarillo en el litoral sur de Alicante con hasta 40°C en Orihuela y una humedad que intensificará la sensación de bochorno en las zonas costeras de la capital alicantina, Torrevieja, Dénia, Benidorm y Elche.

Volviendo a la mortalidad por los episodios de altas temperaturas de este verano, la Comunidad, con sus 235 víctimas, es la tercera con peores datos después de Cataluña, con el mayor número de muertes (544) asociadas al calor, y Andalucía, con 262. En cuarto lugar se sitúa Euskadi (140), y le siguen Castilla y León (130) y Galicia (129).

En toda España, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria estimó 2.026 fallecimientos por calor en julio, casi el doble que en el mismo mes del año pasado, cuando estimó 1.060 muertes.

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Datos estatales

Según Sanidad, es el segundo mayor dato para julio desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la cifra de julio de 2022, cuando se estima que se produjeron 2.217 defunciones atribuibles al calor en todo el país.

En cuanto al perfil de los fallecidos este último mes, 1.208 fueron mujeres y 817, hombres. La mayoría, 1.944, tenían más de 65 años y, entre estos, 1.249 eran mayores de 85 años.

Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 3.158 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. A las 2.026 estimadas durante julio, hay que sumar las 101 de mayo, contabilizadas a partir del día 22, y las 1.031 de junio.

Canícula

Los datos de muerte por calor seguirá creciendo en las próximas semanas porque aún restan 15 días del mes de la canícula, el comprendido hasta el 15 de agosto, el periodo de más calor del año climático en el Mediterráneo. En los últimos cuatro años, la cifra de fallecidos por calor en agosto ha superado la barrera de los 170 casos en la Comunidad. El año pasado fueron 206 como consecuencia de una ola de calor de 16 días de duración, la cual dejó el puente de agosto más cálido de la historia. En la provincia de Alicante fallecieron por las altas temperaturas 144 personas por 16 en Valencia y 46 en Castellón.

Estas muertes se producen cuando el mecanismo que regula la temperatura corporal -la homeostasis- se descompensa y se desregula, lo que puede provocar un fallo multiorgánico; no hay una sola causa, como explica la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina. Lo más habitual es que los decesos no se registren propiamente durante los días de ola de calor, sino que el pico de mortalidad se produzca entre una y dos semanas después del final del episodio tórrido.