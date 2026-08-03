Subir nueve pisos andando para ir a trabajar: dos días sin ascensores en un edificio del Ayuntamiento de Alicante

Nueve plantas de escaleras, temperaturas elevadas y ninguna alternativa. Este fue el escenario con el que se encontraron desde el pasado viernes los trabajadores del edificio del Ayuntamiento de Alicante ubicado en la calle Cándida Jimeno Gargallo y los ciudadanos que acudieron a realizar gestiones, después de que los dos ascensores del inmueble quedaran fuera de servicio. La situación comenzó a normalizarse este lunes por la tarde, cuando uno de los elevadores quedó reparado y volvió a estar operativo, mientras que el segundo continúa averiado a la espera de la llegada de una pieza necesaria para su reparación.

La incidencia ha afectado durante dos jornadas laborables afecta a un edificio por el que cada día pasan decenas de trabajadores y numerosos ciudadanos que acuden a realizar trámites administrativos. En las oficinas que se distribuyen en nueve plantas albergan servicios de concejalías como Participación Ciudadana, Igualdad, Fiestas, Ocupación de Vía Pública, Bienestar Social, Protección Animal o Sanidad, departamentos que reciben de forma habitual a personas de edad avanzada o con problemas de movilidad.

Nueve plantas por las escaleras

Los empleados aseguran que el problema comenzó el viernes y que durante la jornada laboral de este lunes ambos ascensores permanecieron inutilizados. Aunque la incidencia ya había sido comunicada a la empresa encargada del mantenimiento, desconocían cuándo se resolvería, y se han marchado este medio día bajando por las escaleras.

"Nos han dicho que la incidencia está dada, pero no sabemos nada más. Han comentado que vendrán cuando puedan y ahora estamos en agosto", explica una trabajadora, que lamenta la incertidumbre que rodea la reparación.

La situación obligó a quienes trabajan en las plantas superiores a realizar un importante esfuerzo físico antes incluso de comenzar su jornada. "He llegado a la planta en la que trabajo para morirme, chorreando de calor a las 07:30 horas de la mañana", relata otra empleada tras subir hasta su zona de trabajo por las escaleras. "Hace muchísimo calor y luego, durante la mañana, tienes que volver a bajar y subir para cualquier gestión".

Los trabajadores explican que no es extraño que uno de los ascensores sufra averías de manera puntual, pero aseguran que nunca habían coincidido los dos fuera de servicio al mismo tiempo. "Normalmente cada dos por tres se estropea uno, pero ahora han sido los dos a la vez", señalan.

Dificultades para trabajadores y ciudadanos

La avería no solo repercutió en el personal municipal. Al edificio acuden diariamente vecinos y ciudadanos para presentar documentación, consultar expedientes o resolver trámites relacionados con diferentes áreas municipales. En algunos casos se trata de personas mayores o con dificultades de movilidad que durante estos días tuvieron que afrontar el ascenso por las escaleras.

Los trabajadores aseguran que estos días ya han visto situaciones especialmente complicadas. "Aquí viene gente mayor, viene gente con problemas físicos. Ha venido una señora con el menisco roto y ha tenido que subir como ha podido a hacer sus trámites", explican. También recuerdan que muchos ciudadanos acuden para gestionar expedientes de sanidad, sanciones, protección animal o documentación administrativa, por lo que el flujo de visitantes es constante.

A ello se suma la situación de algunos empleados municipales de mayor edad, que encuentran serias dificultades para acceder a sus puestos de trabajo, especialmente aquellos ubicados en las plantas más altas del edificio. Según indican, el esfuerzo se multiplica por las elevadas temperaturas registradas estos días, ya que la zona en la que se encuentran las escaleras no cuenta con aire acondicionado.

El Ayuntamiento de Alicante han confirmado INFORMACIÓN que los operarios repararon uno de los ascensores alrededor de la una de la tarde de este lunes y que ya se encuentra operativo. El segundo elevador, sin embargo, sigue fuera de servicio y permanece pendiente de la llegada de una pieza para completar su reparación. De este modo, el edificio podrá recuperar este martes parcialmente la normalidad tras dos días con ambos ascensores averiados.