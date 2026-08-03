La única remolcadora del Puerto de Alicante

Todo empezó con una conversación. Carlota Palomar trabajaba como relaciones públicas y recepcionista cuando un marinero le habló de su profesión. Aquella charla despertó una curiosidad que acabaría cambiando por completo el rumbo de su vida. Hoy, con 34 años, es la primera mujer que trabaja en los remolcadores del Puerto de Alicante, un entorno en el que la presencia femenina sigue siendo una excepción, especialmente en la sala de máquinas.

"Me llamó la atención el trabajo que me comentó. Dije: ‘Qué chulo, viajas y encima te pagan por lo que haces’", recuerda. Aquella idea fue suficiente para tomar una decisión que muchos habrían considerado arriesgada: dejó su empleo, obtuvo los cursos necesarios para embarcar y en 2019 comenzó a trabajar como azafata en un yate.

Sin embargo, el puesto que realmente despertó su vocación no era el que desempeñaba. Durante esa etapa, el jefe de máquinas le pedía ayuda en algunas tareas de mantenimiento porque había lugares a los que él no podía acceder. Limpiar un filtro o apretar unos tornillos bastó para descubrir que lo suyo no estaba en cubierta. "Ahí es cuando me di cuenta de que me gustaba la tarea que hacía él. Pensé: cuando acabe la temporada voy a estudiar esto".

Cumplió su palabra. Tras dos años como azafata inició su formación en Mecánica Naval, realizó las prácticas en los remolcadores de Boluda en Alicante y, para completar los días de mar exigidos para obtener el título, embarcó durante cuatro meses en un buque mercante que recorrió Turquía, Dinamarca, Suecia, Italia y España. Más tarde llegó su primera oportunidad profesional en los remolcadores de Valencia y, finalmente, regresó a Alicante, el puerto donde había comenzado sus prácticas.

Su formación tampoco terminó ahí. Carlota ha obtenido el título de jefa de máquinas con atribuciones hasta 6.000 kilovatios, la máxima ampliación que puede conseguir con su titulación de grado superior. Aunque actualmente ocupa una plaza de marinera de máquinas, ya ha realizado sustituciones como jefa de máquinas cuando ha sido necesario.

En los remolcadores cada miembro de la tripulación tiene una función muy definida. A bordo viajan tres personas: el capitán, el jefe de máquinas y el marinero. Cuando asume la jefatura de máquinas, explica, pasa a coordinar el trabajo del marinero y a encargarse de las comprobaciones necesarias para garantizar el funcionamiento del barco.

El día a día

El trabajo diario va mucho más allá de navegar. Incluye revisar niveles de aceite y combustible, comprobar que toda la maquinaria funciona correctamente, limpiar motores y realizar tareas de mantenimiento en cubierta, desde pintar hasta utilizar herramientas para reparar distintas partes del barco.

Pero la misión principal de un remolcador es otra. Son los encargados de asistir a los grandes buques mercantes cuando entran o salen del puerto y tienen dificultades para maniobrar. Para ello utilizan gruesos cabos con los que empujan o tiran de los barcos hasta ayudarlos a atracar o desatracar con seguridad. Además, también prestan servicio como apoyo en caso de incendios, ya que los remolcadores disponen de cañones de agua para intervenir si se produce una emergencia en el puerto.

Aunque nunca soñó con dedicarse al mar, sí tenía claro desde pequeña que quería un trabajo tradicionalmente masculino. "Pensaba en ser militar. Siempre me han gustado los trabajos de hombres", reconoce. Finalmente encontró su sitio entre motores y maquinaria.

El camino, sin embargo, no ha estado exento de obstáculos. Carlota asegura que tuvo que enfrentarse a numerosas dudas sobre su capacidad. Recuerda que un profesor llegó a decirle que no conseguiría terminar el curso y que incluso el capitán del mercante donde navegó durante cuatro meses pensó que no aguantaría ni una semana. "Me veía tan femenina con vestidos… Las apariencias siempre han confundido a la gente", explica.

Prejuicios

Esos prejuicios desaparecieron con el trabajo diario. "Pensaban que no me iba a manchar y luego resulta que soy la que más se mancha. He callado muchas bocas", afirma. Con el tiempo, cuenta, algunos de quienes desconfiaban de ella terminaron felicitándola y reconociendo que se habían equivocado.

Carlota admite que sí ha notado el peso de trabajar en un sector muy masculinizado, aunque asegura que nunca permitió que eso frenara sus objetivos. "La mente la tengo muy fuerte". También reconoce que, en algunos momentos del proceso, se sintió sola, pero nunca llegó a plantearse abandonar.

De su trabajo actual valora especialmente poder conciliar mejor su vida personal. Después de años navegando durante largas temporadas en yates y mercantes, los remolcadores le permiten seguir trabajando en el mar sin renunciar a una mayor estabilidad en tierra. Aun así, confiesa que sigue disfrutando de la adrenalina que supone maniobrar junto a enormes buques mercantes. "La sensación de estar al lado de un barco enorme y empujarlo sin hacerle nada me encanta".

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Por ahora sigue siendo la única mujer en los remolcadores del Puerto de Alicante, aunque sabe que en Valencia ya trabaja otra compañera. Su deseo es que cada vez haya más. "Me gustaría que hubiera más chicas y que se normalice el trabajo de la mujer en la maquinaria naval", afirma. Explica que en puestos como el de capitán o patrón ya hay una mayor presencia femenina, pero que en el departamento de máquinas todavía queda camino por recorrer para que deje de sorprender ver a una mujer entre motores.