El tiempo
Zonas y predicción horaria de la Aemet para los avisos por altas temperaturas en Alicante, Valencia y Castellón
Según los avisos meteorológicos de Aemet, a lo largo del día de hoy se experimentarán distintos fenómenos meteorológicos
El litoral sur de la provincia de Alicante se encuentra en aviso amarillo por altas temperaturas para este martes 4 de agosto. El interior de la Vega Baja sigue siendo uno de los puntos donde se experimentarán las temperaturas más altas junto con la zona del Medio Vinalopó, pero no son los únicos puntos a tener en cuenta: el resto de la Comunitat Valenciana también tiene avisos por la nueva ola de calor (además, Castellón suma avisos amarillos por lluvias y tormentas durante la tarde), por lo que hay que extremar las precauciones especialmente durante las primeras horas de la tarde, mantener una hidratación adecuada y no exponerse a las condiciones adversas mediante actividades físicas al aire libre.
Según los avisos meteorológicos de Aemet, a lo largo del día de hoy se experimentarán distintos fenómenos meteorológicos: a continuación puedes consultar las distintas franjas horarias con las zonas del territorio alicantino, así como del resto de la Comunitat Valenciana, en las que están previstos.
Aviso por temperaturas máximas
Avisos en Alicante
Litoral sur de Alicante: aviso amarillo por temperaturas máximas este martes 4 de agosto, entre las 13.00 y las 20.59 horas, con una máxima prevista de 38 grados. Aemet especifica que el umbral se alcanzará en la Vega Baja.
Avisos en el resto de la Comunitat Valenciana
nterior norte de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas, de 13.00 a 20.59 horas, con una máxima prevista de 37 grados.
Interior sur de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas, de 13.00 a 20.59 horas, con 38 grados de máxima prevista.
Litoral norte de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas, entre las 12.00 y las 19.59 horas, con 36 grados. Aemet indica que el umbral se alcanzará en zonas del prelitoral.
Litoral sur de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas, de 12.00 a 19.59 horas, con 36 grados y umbral previsto en zonas del prelitoral.
Interior norte de Castellón: aviso amarillo por lluvias, entre las 14.00 y las 21.59 horas, con una precipitación acumulada prevista de 20 mm en una hora.
Interior norte de Castellón: aviso amarillo por tormentas en la misma franja, de 14.00 a 21.59 horas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.
- Dos anclas halladas junto a Tabarca apuntan al posible naufragio de un barco romano hace más de 2.000 años
- Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante, Valencia y Castellón
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de una querida comisionada
- La Almadraba, una playa que suspende de día y luce de noche
- Aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante con hasta 40°C en Orihuela
- Más de media hora al volante para encontrar aparcamiento en la playa de San Juan de Alicante
- El julio más cálido de la historia de la Comunidad Valenciana deja 17 días por encima de los 40 grados en Alicante
- Las Cigarreras frente al Park Güell o les Fonts d'Algar: por qué unos espacios dejan entrar gratis a sus vecinos y Alicante no