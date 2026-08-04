Zonas y predicción horaria de la Aemet para los avisos por altas temperaturas en Alicante, Valencia y Castellón

El litoral sur de la provincia de Alicante se encuentra en aviso amarillo por altas temperaturas para este martes 4 de agosto. El interior de la Vega Baja sigue siendo uno de los puntos donde se experimentarán las temperaturas más altas junto con la zona del Medio Vinalopó, pero no son los únicos puntos a tener en cuenta: el resto de la Comunitat Valenciana también tiene avisos por la nueva ola de calor (además, Castellón suma avisos amarillos por lluvias y tormentas durante la tarde), por lo que hay que extremar las precauciones especialmente durante las primeras horas de la tarde, mantener una hidratación adecuada y no exponerse a las condiciones adversas mediante actividades físicas al aire libre.

Según los avisos meteorológicos de Aemet, a lo largo del día de hoy se experimentarán distintos fenómenos meteorológicos: a continuación puedes consultar las distintas franjas horarias con las zonas del territorio alicantino, así como del resto de la Comunitat Valenciana, en las que están previstos.

Aviso por temperaturas máximas

Avisos en Alicante

Litoral sur de Alicante: aviso amarillo por temperaturas máximas este martes 4 de agosto, entre las 13.00 y las 20.59 horas, con una máxima prevista de 38 grados. Aemet especifica que el umbral se alcanzará en la Vega Baja.

Avisos en el resto de la Comunitat Valenciana

nterior norte de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas, de 13.00 a 20.59 horas, con una máxima prevista de 37 grados.

Interior sur de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas, de 13.00 a 20.59 horas, con 38 grados de máxima prevista.

Litoral norte de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas, entre las 12.00 y las 19.59 horas, con 36 grados. Aemet indica que el umbral se alcanzará en zonas del prelitoral.

Litoral sur de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas, de 12.00 a 19.59 horas, con 36 grados y umbral previsto en zonas del prelitoral.

Interior norte de Castellón: aviso amarillo por lluvias, entre las 14.00 y las 21.59 horas, con una precipitación acumulada prevista de 20 mm en una hora.

Interior norte de Castellón: aviso amarillo por tormentas en la misma franja, de 14.00 a 21.59 horas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.