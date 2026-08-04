Continúa el aviso amarillo de la Aemet por la ola de calor: el litoral sur de Alicante, a 40°C

Continúa el aviso amarillo por altas temperaturas, según ha marcado la Agencia Estatal de Meteorología en sus previsiones para hoy martes. Más allá del sofocante calor, la provincia de Alicante en su conjunto afrontará un tiempo estable, despejado y sin lluvias relevantes. El sur y el interior de la provincia, con los casi 40°C de Orihuela -que ya se experimentaron ayer- y los , 37°C en Elda, serán los puntos más calientes.

La humedad elevó la sensación de bochorno en las zonas de litoral, con valores cercanos a los 38°C en Alicante y Dénia°C, y a 37°C en Elche, Benidorm°C y Torrevieja°C.

l viento será en general flojo, con predominio de brisas marítimas, y en los datos aportados no consta aviso amarillo ni naranja por ola de calor para estos municipios.

Alicante

Alicante/Alacant tendrá un martes de estabilidad y cielo despejado durante prácticamente toda la jornada, sin previsión de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 32 grados, aunque la humedad hará que la sensación de calor pueda alcanzar los 38 grados, con viento flojo de levante. En los datos aportados no consta aviso amarillo ni naranja por ola de calor.

Elche

El ambiente será plenamente veraniego en Elche/Elx, con cielo despejado, ausencia de precipitaciones y calor notable en las horas centrales. La máxima llegará a 35 grados y la sensación térmica podrá subir hasta los 37, con viento flojo de componente este. No aparece aviso amarillo ni naranja por ola de calor en la información facilitada.

Elda

Elda afronta una jornada de calor intenso y cielo despejado, sin señales de lluvia a lo largo del día. El termómetro alcanzará los 37 grados, con ambiente seco en las horas centrales y viento flojo, primero de norte y después de componente marítima. Los datos aportados no recogen aviso amarillo ni naranja por ola de calor.

Benidorm

En Benidorm dominará el cielo despejado y no se esperan lluvias, en una jornada más suave en el termómetro pero con bochorno junto al mar. La máxima será de 31 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 37, con viento flojo del sur y suroeste. No consta aviso amarillo ni naranja por ola de calor.

Torrevieja

Torrevieja vivirá un martes de tiempo estable, cielo despejado y ausencia de precipitaciones durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 33 grados, pero la sensación de calor podrá llegar a 37 grados por la humedad, con viento flojo de levante. En los datos facilitados no figura aviso amarillo ni naranja por ola de calor.

Orihuela

El calor será especialmente acusado en Orihuela, con cielo despejado y sin previsión de lluvia durante la jornada. La máxima alcanzará los 39 grados y la sensación térmica podrá llegar a 40, con viento flojo y variable entre poniente, sur y sureste. No se especifica aviso amarillo ni naranja por ola de calor en los datos aportados.

Alcoy

Alcoy/Alcoi tendrá un día mayoritariamente despejado, con calor destacado y una probabilidad de lluvia muy baja. La máxima llegará a 36 grados, con viento flojo de norte por la mañana y de sur por la tarde; al final del día podría aparecer niebla. No consta aviso amarillo ni naranja por ola de calor en la información proporcionada.

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Dénia

Dénia presentará una jornada de cielo despejado y sin lluvias relevantes, con ambiente cálido y húmedo en la costa. La temperatura máxima será de 34 grados, aunque la sensación térmica podrá subir hasta 38, con viento flojo al inicio y más marcado del sur durante la tarde. En los datos facilitados no aparece aviso amarillo ni naranja por ola de calor.