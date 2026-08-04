Barcala se queda sin apoyos para sacar adelante por urgencia la modificación de la relación de puestos de trabajo de Alicante

El intento del equipo de gobierno del PP de sacar adelante por la vía de urgencia y en pleno mes de agosto la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2026 terminó este martes en fracaso. La Mesa General de Negociación quedó suspendida después de que todos los sindicatos y la mayoría de los grupos políticos rechazaran declarar urgente la convocatoria, obligando al ejecutivo municipal a aplazar hasta septiembre una negociación que incluye cerca de un millón de euros en mejoras laborales, la Oferta de Empleo Público de 2026 y la reorganización del servicio de Bomberos.

La propuesta de urgencia fue rechazada por unanimidad por los sindicatos con representación en la mesa de negociación, SEP-CV, CCOO, UGT y CSIF, y por los grupos políticos de Compromís, PSOE y Vox, mientras que únicamente el Partido Popular votó a favor. Esquerra Unida-Podemos no participó en la votación al no poder asistir a la sesión. Con ello, la Mesa General de Negociación quedó suspendida y todos los asuntos previstos deberán esperar a una nueva convocatoria, fijada ya para el próximo 8 de septiembre.

Entre los expedientes que el gobierno pretendía aprobar figuraba la modificación de la RPT del Ayuntamiento y del Patronato Municipal de la Vivienda, con una dotación cercana al millón de euros para introducir mejoras laborales en la plantilla municipal. También se incluían la Oferta de Empleo Público de 2026, medidas para regularizar la situación de funcionarios que desarrollan funciones extraordinarias, una nueva configuración del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), la ampliación de la bolsa de horas de los bomberos y cambios en los horarios de los mandos del cuerpo.

Una negociación que tendrá que esperar

Ante esta situación, los cuatro sindicatos defendieron que, pese a la importancia de los asuntos incluidos en el orden del día, no concurrían circunstancias que justificaran su tramitación por la vía de urgencia.

Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, lamentó que la urgencia no saliera adelante y defendió que los asuntos incluidos en la convocatoria eran el resultado de meses de negociación con los representantes sindicales. "Lamentamos que no haya salido adelante la votación de la urgencia. El pasado viernes hubo una mesa técnica con los sindicatos y allí se acordó que este martes se llevaría a la Mesa General lo trabajado", explicó la portavoz.

Cutanda aseguró que el paquete suponía "una gran mejora para el Ayuntamiento y sus funcionarios" y destacó que contemplaba mejoras retributivas y organizativas, la reorganización del servicio de Bomberos, la ampliación de la bolsa de horas para reforzar la prestación del servicio y la Oferta de Empleo Público del próximo año. "Lamentamos que tengamos que ir al 8 de septiembre para poder aprobar todas estas mejoras, pero es una negociación que llevaba meses trabajándose con los sindicatos. Estas negociaciones no son de un día para otro", afirmó.

La oposición critica la falta de planificación

La oposición, sin embargo, interpretó el rechazo a la urgencia como un toque de atención al gobierno municipal por intentar sacar adelante en agosto asuntos de gran trascendencia para la plantilla municipal.

El concejal del PSOE, Miguel Castelló, aseguró que "todos los grupos políticos y los sindicatos le hemos parado los pies a Barcala" y defendió que "no se pueden despachar deprisa y corriendo asuntos importantes como la Oferta de Empleo Público de 2026, la revisión parcial de la RPT del Ayuntamiento y del Patronato de la Vivienda o la ampliación de la bolsa de servicios mínimos del SPEIS y los horarios de los mandos".

Por ello, Castelló reclamó al ejecutivo municipal "planificación y responsabilidad" para negociar unas medidas que afectan tanto a la organización interna del Ayuntamiento como a las condiciones laborales de cientos de empleados públicos.

En la misma línea se pronunció el portavoz de Compromís, Rafa Mas, quien acusó al equipo de gobierno de actuar con "improvisación, prisas y nulo respeto por la negociación colectiva". Mas justificó el voto en contra de la urgencia al considerar que "no se puede convocar una Mesa General de Negociación con menos de 24 horas de antelación para abordar asuntos que afectan a cientos de trabajadores municipales y pretender que se vote sin haber podido estudiar la documentación".

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Además, Mas celebró que la sesión quedara suspendida y se haya fijado una nueva convocatoria para el 8 de septiembre, ya que, a su juicio, permitirá "analizar la documentación y negociar de verdad". "Los trabajadores municipales merecen seriedad, seguridad jurídica y una negociación real", apuntó.