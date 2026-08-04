El Cabo, otro refugio para acampados en Alicante
Dos tiendas de campaña están instaladas en la cala de Cantalares desde el viernes y los bañistas admiten que "no dan problemas", pero temen el efecto llamada
La cala de Cantalares, en El Cabo, es uno de los espacios litorales más frecuentados de la ciudad de Alicante. En él cada día de verano se concentran decenas de personas con la limitación de la zona de aparcamiento, que tiene espacio para no muchos vehículos. Estos días, concretamente desde el viernes, los bañistas comparten espacio con dos tiendas de campaña, ocupadas por dos personas, que se han instalado de manera repentina, ante la sorpresa de todo el mundo.
Se trata, según los vecinos de la zona, de dos personas de entre treinta y cuarenta años y de origen extranjero, aunque no saben precisar la procedencia. INFORMACIÓN ha intentado hablar con ellos sin éxito y quienes frecuentan la zona, aunque admiten que “no dan problemas”, temen el efecto llamada.
“Llevan aquí desde el viernes, se han habituado un espacio y no hacen nada, se pasan la mayor parte del día dentro de la tienda”, dice Antonio Giner, un vecino de El Cabo. Otra bañista habitual, Gema Olcina, asegura que “no molestan nada” y que ha habido otros visitantes “que sí que han creado problemas”, aunque asegura que la presencia de tienda de campañas en la zona no es nada habitual. “Duermen, salen, se bañan, se sientan en su mesa y no hacen gran cosa”, afirma.
En general, la sensación es de tranquilidad, pero algunos temen que la llegada de acampados vaya a más si no se pone freno al fenómeno. “No sé si son turistas o personas sin hogar, es cierto que no dan problemas, pero claro, si nadie para esto, se puede acabar convirtiendo en un camping”, afirma Francisco Rodríguez. Junto a las tiendas se observan mesas y algunos envases de comida.
Otra vecina que no quiere dar su nombre dice que “lo que ocurre aquí se ve por toda la ciudad, pero a la playa nunca habían llegado, y pasan la noche, por las mañanas aún están durmiendo, no está claro si vienen a divertirse o a sobrevivir”, y señala la instalación puntual de alguna tienda en la cercana cala de Bonal.
El Cabo es otro de los puntos de la ciudad de Alicante en los que han proliferado las tiendas de campaña. También se han localizado en zonas céntricas como el monte Benacantil, el barrio de San Antón, el entorno de Casa Mediterráneo o en lugares más alejados como el PAU 2, Rabassa o la Zona Norte, una de las más vulnerables del término municipal, especialmente en el barrio de Colonia Requena. En estos últimos casos se trata de personas sin hogar, aunque en el caso de El Cabo no se descarta que los pernoctantes sean viajeros.
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