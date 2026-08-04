Sanidad
El Colegio de Enfermería de Alicante ofrece a los profesionales 1.000 nuevas plazas de formación online gratuita
Se trata de veinte cursos de formación acreditada a través del Instituto Superior de Formación Sanitaria
El Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto a disposición de las enfermeras y enfermeros de la provincia de Alicante 1.000 nuevas plazas de formación online, gratuita y acreditada con 20 nuevos cursos (con 50 plazas cada uno) ofrecidos a través del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) del Consejo General de Enfermería merced a la colaboración que se mantiene con esta entidad.
Una nueva convocatoria de estos cursos dirigida a cubrir las necesidades de formación de los profesionales de Enfermería en diferentes ámbitos para poder dar una adecuada respuesta a las exigencias y demandas tanto del sistema sanitario, como de los usuarios del mismo y de la propia sociedad. Los colegiados pueden formalizar su matrícula desde la web colegial www.enferalicante.org
Recursos
La presente oferta de cursos se viene a sumar al resto de actividades y recursos formativos presenciales y online puestos a disposición de los colegiados desde la Vocalía V, cuyo responsable es Juan José Tarín Sáez.
ISFOS es una referencia en la formación de posgrado gracias a la experiencia de un equipo de profesionales y docentes con tres décadas de trabajo en este campo, responsables de iniciativas pioneras en la enseñanza sanitaria y también del diseño de programas y estrategias de las que se han beneficiado decenas de miles de alumnos en todas las provincias, según informa la entidad colegial.
Cursos
La relación de cursos ofertados es la siguiente:
- Atención de Enfermería ante las nuevas adicciones
- Atención y gestión del paciente crónico
- Calidad de cuidados y seguridad del paciente en Enfermería
- Complicaciones potenciales del paciente neuroquirúrgico adulto
- Creación de contenidos digitales en salud
- Cuidados de Enfermería en la consulta de Atención Primaria
- Cuidados enfermeros en procesos asistenciales pluripatológicos
- Cuidados enfermeros en procesos cardiológicos
- Enfermedades de transmisión sexual
- Enfermera gestora de casos y de continuidad asistencial
Vacunas
- Enfermería y vacunas
- Iniciación a la Enfermería de anestesia
- Introducción de Enfermería en endoscopia
- Manejo clínico de intoxicaciones por drogas en Urgencias
- Manejo del parto difícil para matronas
- Monitorización fetal
- Principios básicos del área quirúrgica para Enfermería
- Triaje avanzado. Herramienta de Urgencias y Emergencias para la Enfermería de hoy
- Urgencias pediátricas
- Valoración de Enfermería en incapacidades y discapacidades escalas y baremos
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