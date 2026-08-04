El Colegio de Enfermería de Alicante ofrece a los profesionales 1.000 nuevas plazas de formación online gratuita

El Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto a disposición de las enfermeras y enfermeros de la provincia de Alicante 1.000 nuevas plazas de formación online, gratuita y acreditada con 20 nuevos cursos (con 50 plazas cada uno) ofrecidos a través del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) del Consejo General de Enfermería merced a la colaboración que se mantiene con esta entidad.

Una nueva convocatoria de estos cursos dirigida a cubrir las necesidades de formación de los profesionales de Enfermería en diferentes ámbitos para poder dar una adecuada respuesta a las exigencias y demandas tanto del sistema sanitario, como de los usuarios del mismo y de la propia sociedad. Los colegiados pueden formalizar su matrícula desde la web colegial www.enferalicante.org

Recursos

La presente oferta de cursos se viene a sumar al resto de actividades y recursos formativos presenciales y online puestos a disposición de los colegiados desde la Vocalía V, cuyo responsable es Juan José Tarín Sáez.

ISFOS es una referencia en la formación de posgrado gracias a la experiencia de un equipo de profesionales y docentes con tres décadas de trabajo en este campo, responsables de iniciativas pioneras en la enseñanza sanitaria y también del diseño de programas y estrategias de las que se han beneficiado decenas de miles de alumnos en todas las provincias, según informa la entidad colegial.

Cursos

La relación de cursos ofertados es la siguiente:

Atención de Enfermería ante las nuevas adicciones

Atención y gestión del paciente crónico

Calidad de cuidados y seguridad del paciente en Enfermería

Complicaciones potenciales del paciente neuroquirúrgico adulto

Creación de contenidos digitales en salud

Cuidados de Enfermería en la consulta de Atención Primaria

Cuidados enfermeros en procesos asistenciales pluripatológicos

Cuidados enfermeros en procesos cardiológicos

Enfermedades de transmisión sexual

Enfermera gestora de casos y de continuidad asistencial

Vacunas