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El Colegio de Enfermería de Alicante ofrece a los profesionales 1.000 nuevas plazas de formación online gratuita

Se trata de veinte cursos de formación acreditada a través del Instituto Superior de Formación Sanitaria

Enfermeras en un centro sanitario

Enfermeras en un centro sanitario / INFORMACIÓN

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J. Hernández

J. Hernández

El Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto a disposición de las enfermeras y enfermeros de la provincia de Alicante 1.000 nuevas plazas de formación online, gratuita y acreditada con 20 nuevos cursos (con 50 plazas cada uno) ofrecidos a través del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) del Consejo General de Enfermería merced a la colaboración que se mantiene con esta entidad.

Una nueva convocatoria de estos cursos dirigida a cubrir las necesidades de formación de los profesionales de Enfermería en diferentes ámbitos para poder dar una adecuada respuesta a las exigencias y demandas tanto del sistema sanitario, como de los usuarios del mismo y de la propia sociedad. Los colegiados pueden formalizar su matrícula desde la web colegial www.enferalicante.org

Recursos

La presente oferta de cursos se viene a sumar al resto de actividades y recursos formativos presenciales y online puestos a disposición de los colegiados desde la Vocalía V, cuyo responsable es Juan José Tarín Sáez.

ISFOS es una referencia en la formación de posgrado gracias a la experiencia de un equipo de profesionales y docentes con tres décadas de trabajo en este campo, responsables de iniciativas pioneras en la enseñanza sanitaria y también del diseño de programas y estrategias de las que se han beneficiado decenas de miles de alumnos en todas las provincias, según informa la entidad colegial.

Cursos

La relación de cursos ofertados es la siguiente:

  • Atención de Enfermería ante las nuevas adicciones
  • Atención y gestión del paciente crónico
  • Calidad de cuidados y seguridad del paciente en Enfermería
  • Complicaciones potenciales del paciente neuroquirúrgico adulto
  • Creación de contenidos digitales en salud
  • Cuidados de Enfermería en la consulta de Atención Primaria
  • Cuidados enfermeros en procesos asistenciales pluripatológicos
  • Cuidados enfermeros en procesos cardiológicos
  • Enfermedades de transmisión sexual
  • Enfermera gestora de casos y de continuidad asistencial

Vacunas

  • Enfermería y vacunas
  • Iniciación a la Enfermería de anestesia
  • Introducción de Enfermería en endoscopia
  • Manejo clínico de intoxicaciones por drogas en Urgencias
  • Manejo del parto difícil para matronas
  • Monitorización fetal
  • Principios básicos del área quirúrgica para Enfermería
  • Triaje avanzado. Herramienta de Urgencias y Emergencias para la Enfermería de hoy
  • Urgencias pediátricas
  • Valoración de Enfermería en incapacidades y discapacidades escalas y baremos

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