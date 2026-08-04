Educación
El Consell mantiene congelados los precios públicos universitarios
El nuevo decreto incorpora la posibilidad de anticipo por reserva de plaza en los másteres universitarios
El Consell ha aprobado el decreto por el que se modifica la regulación de los precios públicos de los servicios académicos y complementarios universitarios de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de adaptar la normativa a las nuevas necesidades del sistema universitario y mejorar su aplicación.
La modificación del Decreto 101/2024, de 2 de agosto, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de los servicios académicos y complementarios universitarios, mantiene congelados un año más los precios públicos de matrícula de los títulos oficiales.
Actualizaciones
Asimismo, la norma incorpora diversas actualizaciones para adecuar la regulación vigente a la evolución de las enseñanzas universitarias y a las necesidades detectadas en su aplicación, en el marco de las competencias que corresponden a la Generalitat para fijar los precios públicos universitarios.
Entre las principales novedades, el nuevo decreto contempla la posibilidad de establecer por parte de las universidades un anticipo por reserva de plaza en las enseñanzas oficiales de máster universitario.
En el extranjero
Asimismo, incorpora los precios públicos correspondientes a las enseñanzas que impartan las universidades valencianas en centros propios situados en el extranjero y amplía el régimen jurídico aplicable a las exenciones por matrículas de honor y premios extraordinarios.
Además, se incluye por primera vez la exención del pago de los precios públicos al alumnado que haya obtenido premio al rendimiento académico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza y al estudiantado que haya obtenido premio profesional de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, en su fase autonómica.
Erasmus Mundus
Además, la norma modifica también determinados aspectos del Decreto 141/2025, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster y doctorado en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, con el fin de adaptar su tramitación a las características específicas de programas internacionales, entre ellos Erasmus Mundus, y armonizar los procedimientos con los calendarios establecidos en el ámbito internacional.
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