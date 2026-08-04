Una fisura de dos metros pone en peligro un ficus centenario en el barrio del Raval Roig de Alicante

Lo que comenzó como una revisión de un ficus terminó con un dispositivo de urgencia en pleno Raval Roig. Los técnicos del servicio municipal de zona verdes de Alicante detectaron este martes, durante una inspección rutinaria del arbolado monumental de Alicante, una fisura de más de dos metros en uno de los brazos principales del ficus centenario situado junto a la entrada del túnel de acceso al ascensor del castillo de Santa Bárbara, un daño estructural que obligó a intervenir de inmediato para evitar su posible rotura.

La fisura, según ha informado el Ayuntamiento, apareció en una de las ramas que sostiene buena parte de la copa del árbol, lo que hacía temer un desprendimiento de grandes dimensiones sobre la avenida Juan Bautista Lafora. Ante ese riesgo, el departamento de Zonas Verdes de la Concejalía de Parques y Jardines activó un operativo junto al servicio Brota Alicante, la empresa concesionaria STV Gestión y la Policía Local, para descargar de peso la estructura.

Los operarios del departamento de Zonas Verdes de la Concejalía de Parques y Jardines durante el operativo / INFORMACIÓN

La actuación consistió en asegurar la zona y proceder a descargar de peso la rama principal, que es la encargada de soportar otras secundarias, mediante una poda selectiva de buena parte del ramaje, reduciendo la tensión que soportaba para minimizar el riesgo de fractura y favorecer la conservación del árbol. Al mismo tiempo, con esta actuación se garantiza la seguridad de la zona al prevenir un posible tronche o desprendimiento de gran parte de este árbol monumental que hubiese afectado a la avenida Juan Bautista Lafora.

Las altas temperaturas han obligado al departamento a reforzar las labores de vigilancia sobre el arbolado de gran porte de la ciudad, especialmente en los ficus monumentales, con revisiones periódicas destinadas a detectar posibles daños y prevenir la caída de ramas. En el caso del ficus del Raval Roig, la fisura pasó desapercibida a simple vista porque se encontraba en la cara oculta del árbol, orientada hacia el mar, y solo pudo localizarse durante la revisión realizada desde el interior de la copa.

La fisura pasó desapercibida a simple vista porque se encontraba en la cara oculta del árbol y solo pudo localizarse durante la revisión desde el interior de la copa

Un operativo para evitar un posible desprendimiento

Los trabajos comenzaron pasadas las dos de la tarde y obligaron a reorganizar la circulación en el entorno del Raval Roig. Para facilitar la intervención, la Policía Local cerró el acceso al barrio desde el Paseíto Ramiro, permitiendo la instalación de una grúa y una plataforma elevadora desde la que los operarios pudieron acceder a la copa del árbol.

Al mismo tiempo, también se cortó de forma preventiva el carril derecho de la avenida Juan Bautista Lafora, en sentido de la marcha, una medida que se mantuvo durante toda la actuación para evitar riesgos mientras se retiraban las ramas necesarias para reducir la carga que soportaba el brazo afectado.

Una revisión rutinaria permitió detectar el problema

Desde el servicio municipal destacan que la fisura fue localizada durante una revisión periódica del arbolado monumental de la ciudad, lo que permitió actuar antes de que el deterioro fuera mayor. De hecho, durante la primera ola de calor del verano el Ayuntamiento llegó a cerrar de forma temporal todos los parques hasta completar una inspección de seguridad de los ejemplares.

El concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, puso en valor la rapidez con la que se activó el dispositivo tras la detección del problema. "Hemos detectado esta grieta a tiempo gracias al trabajo de mantenimiento y de revisión del arbolado monumental o de gran porte que realizan los operarios del servicio Brota Alicante y STV Gestión, lo que nos ha permitido actuar de forma inmediata antes de que se produzca una rotura de consecuencias imprevisibles", señaló Alemañ.

El concejal explicó además que este tipo de incidencias no son extrañas en árboles de estas características. "Este tipo de situaciones en estos árboles monumentales, especialmente en los ficus, se producen a veces desafortunadamente por estrés hídrico debido al calor, de ahí que se realicen de forma periódica podas en este tipo de arbolado de gran porte para evitar roturas de ramas que puedan suponer un riesgo para los viandantes".