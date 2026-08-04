Hogueras
El gobierno de Barcala se resigna y renuncia a exigir al Consell que el 24 de junio de 2027 sea festivo
El equipo de gobierno del PP asume que la Generalitat no cambiará el calendario laboral pese a la petición municipal para que San Juan vuelva a ser no laborable o, al menos, jornada recuperable
El gobierno de Barcala da por perdida la batalla para que el próximo 24 de junio, día grande de las Hogueras, tenga algún tipo de consideración festiva en el calendario laboral de 2027 de la Comunidad Valenciana. El equipo de gobierno del PP, que había reclamado a la Generalitat que recuperara San Juan como jornada festiva o, al menos, como día recuperable, asume ahora que el Consell no atenderá esta petición y evita elevar el tono de la reivindicación tras la negativa del Ejecutivo autonómico.
La portavoz del equipo de gobierno del PP y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, confirmó este martes que el Ayuntamiento no realizará nuevas reclamaciones después de que la Generalitat haya descartado incluir el 24 de junio en el calendario laboral del próximo año. "Nosotros hemos hecho, como dijimos en pleno, la solicitud y entendemos que la Generalitat no siempre puede satisfacer todas las necesidades de los municipios”, señaló Cutanda tras la Junta de Gobierno Local.
Asimismo, Cutanda aseguró que el Consistorio mantiene su posición sobre la importancia de San Juan para la ciudad, pero admitió que el Consell tiene que atender las peticiones de todos los municipios. "Quedó muy claro en el pleno pasado jueves, el gobierno municipal explicó lo que desea para la ciudad de Alicante, pero también entendemos que la Generalitat muchas veces no puede satisfacer todas las peticiones", indicó la portavoz del gobierno municipal quien aprovechó además para agradecer al Consell "todo el trabajo que hace por la ciudad de Alicante" y las inversiones realizadas en la capital.
Un rechazo que abrió un frente político en el pleno
La decisión de no declarar el 24 de junio de 2027 como festivo recuperable provocó el pasado jueves un debate político en el pleno municipal de cierre del curso. Todos los grupos de la oposición, desde la izquierda hasta Vox, coincidieron en reclamar al Consell que reconsiderara su postura y defendieron que San Juan debía mantener algún reconocimiento dentro del calendario laboral por su importancia para Alicante y sus fiestas oficiales.
El propio alcalde, Luis Barcala, cargó contra la decisión del Gobierno autonómico durante el debate. "Lo digo alto y claro, gobierne en Valencia quien gobierne, y si en este caso es el señor Pérez Llorca el que está gobernando, se está equivocando", afirmó desde el pleno.
La controversia se centra en que, aunque la Generalitat no dispone en 2027 de días suficientes para incorporar San Juan como festivo autonómico sin eliminar otras jornadas tradicionales, la normativa laboral permite establecer el 24 de junio como fiesta recuperable. Esta fórmula permite a los trabajadores no acudir ese día a su puesto, aunque las horas no trabajadas deben compensarse posteriormente en otra fecha acordada con la empresa.
La Generalitat ha decidido no utilizar esta posibilidad, una circunstancia que convierte 2027 en el primer año desde 2019 en el que el día de San Juan no contará con ningún tipo de reconocimiento laboral en toda la Comunidad Valenciana. En los últimos años, el 24 de junio había sido festivo autonómico salvo en 2021, cuando las Hogueras quedaron suspendidas por la pandemia, y en 2024 y 2025, cuando se mantuvo como jornada recuperable.
Y en el centenario, mismo problema
En este 2026, la situación ha sido distinta, ya que hasta dos festivos caen en domingo (1 de noviembre y 6 de diciembre), por lo que quedaba una jornada "disponible" para que San Juan también fuera festivo autonómico, como así ha sido, lo que permitió que el Ayuntamiento hiciera festivo local el 23 de junio, además del día de Santa Faz.
En 2028, año del centenario de las Hogueras, la situación será similar, salvo cambios normativos, a la del próximo 2027, ya que solo el 19 de marzo caerá en domingo, por lo que esa jornada ganada será para el 9 d'Octubre. Esta circunstancia llevará a que la Generalitat no disponga de más jornadas para que el 24 de junio, en un año tan simbólico para las Hogueras, pueda ser festivo autonómico, salvo que ese año renuncie a tradiciones como que el Lunes de Pascua sea jornada no laboral. Con independencia, ya será una decisión estrictamente política del Consell que ese Día de San Juan sea, al menos, festivo recuperable, lo que daría vía libre al trabajador a no acudir al trabajo a cambio de devolver esas horas a la empresa.
Sin balance de visitantes mes y medio después del cierre de las Hogueras
Mes y medio después de que Alicante pusiera el punto final a las Hogueras de 2026 con la noche de la Cremà del 24 de junio, el Ayuntamiento continúa sin ofrecer el tradicional balance de visitantes de la fiesta. Todo apunta a que los alicantinos no conocerán este año cuántas personas pasaron por la ciudad durante los días grandes, unos datos que permiten medir el impacto de las Hogueras sobre la economía, los servicios públicos y la propia evolución de una celebración que cada año aspira a atraer a más visitantes.
La portavoz del equipo de gobierno del PP y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, reconoció este martes tras la Junta de Gobierno Local que el Consistorio no cuenta de esas cifras. “A día de hoy no disponemos de esos datos”, señaló al ser preguntada por el balance pendiente.
La falta de información llega después de la polémica generada el pasado año por las cifras difundidas por el Ayuntamiento, que situaron las Hogueras de 2025 como las más multitudinarias de su historia, con más de dos millones de visitantes durante los días grandes. Un dato que incluso superaba las estimaciones oficiales de las Fallas de València, pero que generó dudas entre expertos por la ausencia de una metodología pública que explicara cómo se había realizado ese cálculo y por la dificultad de encajar una cifra de esa magnitud con la capacidad de alojamiento y los servicios disponibles en la ciudad.
La controversia abrió entonces el debate sobre la necesidad de contar con criterios más precisos para medir la afluencia real a grandes acontecimientos. En eventos de masas, las estimaciones suelen combinar diferentes fuentes, desde los datos de movilidad y transporte público hasta la ocupación hotelera o los registros de actividad en distintos puntos de la ciudad, ya que no existe un único sistema capaz de contabilizar el número total de asistentes a una celebración que se prolonga durante varios días y que combina visitantes, residentes y personas que acuden de forma puntual.
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