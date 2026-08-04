El Hospital de Alicante estrena en España los carros térmicos con refrigeración por agua para mejorar el servicio de comidas

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha renovado de forma integral su sistema de distribución de comidas con la incorporación de 36 carros térmicos de última generación, una actuación que ha supuesto una inversión total de 984.329 euros y que convierte al centro en el primero de España en utilizar un sistema de refrigeración por agua para este tipo de equipamiento.

La actuación forma parte de la estrategia de modernización de las infraestructuras y servicios del hospital y tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio de alimentación, garantizar la correcta conservación de los alimentos durante su distribución y aumentar la satisfacción de los pacientes.

La nueva tecnología permite la reducción del 50% del peso de las bandejas una vez cargadas

Los nuevos carros utilizan una base refrigerada por agua en lugar de aire. Para ello, se han instalado equipos de refrigeración que se ubican en la azotea de la cocina, una solución que mejora la eficiencia energética del sistema y el confort de los trabajadores de cocina, al evitar la expulsión de aire caliente en la zona de preparación de las comidas, que suele ser lo habitual en los carros térmicos.

Hasta ahora, el Doctor Balmis, el principal hospital de la provincia, carecía de ellos. En el mercado, la mayoría son de aire caliente, pero al decidir renovar el sistema, Sanidad ha optado por esta novedad tecnológica, que va con agua. Para poder introducir esta tecnología, se han tenido que poner unas máquinas climatizadoras para mantener el agua. "Es una mejor solución, aunque requiera de entrada más trabajos de infraestructura, porque no expulsa aire caliente en la sala y así los trabajadores tienen un mayor confort. Además, es una tecnología más sostenible", explican desde la conselleria.

Uno de los nuevos carros térmicos con las bandejas de comida en un pasillo del centro durante su reparto por las habitaciones / INFORMACIÓN

Modernización

El gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, subraya que esta actuación “se enmarca en la estrategia de modernización de las infraestructuras y servicios del centro. Con ella, aseguramos que las comidas lleguen en condiciones óptimas de temperatura y seguridad, al tiempo que reforzamos la calidad de la atención que prestamos a los pacientes”.

La iniciativa responde, además, a la necesidad de sustituir un equipamiento que había alcanzado el final de su vida útil, y de reforzar los estándares de seguridad alimentaria mediante un control de temperaturas durante todo el proceso de distribución.

La directora Económica del departamento de salud, Engracia Mira, afirma que “optamos por implantar una solución tecnológica más avanzada y alineada con la normativa vigente, apostando por un sistema que garantiza una distribución más eficiente de los alimentos y mejora de forma significativa la experiencia de los usuarios”.

Tecnología de aire pulsado

Los nuevos carros permiten mantener de forma independiente la temperatura de los alimentos fríos y calientes desde que salen de la cocina hasta que llegan al paciente. El responsable del servicio de cocina, Pablo Ortiz, ha explicado que el sistema está compuesto “por carros de distribución y terminales de conexión que trabajan conjuntamente mediante una tecnología de aire pulsado frío-calor disociado. Esta solución permite mantener de manera independiente las temperaturas de los alimentos calientes y fríos desde su preparación en cocina hasta su llegada al paciente”.

Esta solución permite mantener de manera independiente las temperaturas de los alimentos desde su preparación en cocina hasta su llegada al paciente Pablo Ortiz — Responsable de cocina

Además, los equipos incorporan diferentes programas de funcionamiento que permiten adaptar la conservación a cada tipo de menú y optimizar el consumo energético. También reducen el tiempo necesario para alcanzar la temperatura adecuada de los alimentos. Otra de las mejoras es el diseño de los compartimentos, que ofrece un mayor aislamiento térmico y contribuye a conservar mejor la temperatura de los alimentos durante el transporte.

Mejoras ergonómicas

Los nuevos carros también incorporan mejoras ergonómicas que facilitan el trabajo diario del personal del servicio de cocina. Entre ellas destaca la reducción del 50% del peso de las bandejas una vez cargadas, lo que disminuye el esfuerzo necesario para su manipulación y mejora la movilidad durante el reparto.

Asimismo, el sistema incorpora herramientas de trazabilidad tecnológica que permiten controlar y registrar los ciclos de temperatura durante todo el proceso de distribución, lo que refuerza las garantías de seguridad alimentaria.