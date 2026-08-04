Julio ha sido el más cálido en Alicante desde que hay registros con 3,1 grados más, y el más seco de este siglo

El mes de julio de 2026 ha sido el más cálido en la Comunidad Valenciana desde que hay registros, con una temperatura media de 27,3 grados, 3,1 grados más que la climatología de referencia, según el avance climatológico difundido este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, ha sido el mes más seco de este siglo y el sexto más seco desde 1950, con una precipitación acumulada de 2.5 litros por metro cuadrado, un 79 % inferior a la del promedio del periodo 1991-2020 (12.0 l/m2). Computando los siete primeros meses de 2026, este año es el más tórrido desde al menos 1950.

En la provincia de Alicante el déficit de precipitaciones fue del 65 %, con cantidades muy escasas en las comarcas del sur, con curiosidades como Orihuela, donde la escasa lluvia, de 4.6 litros por metro cuadrado superó el valor medio habitual de julio, de apenas 1.4. El déficit hídrico fue de un 73 % en la provincia de Valencia y de un 85 % en la de Castellón.

Temperaturas registradas por los observatorios de Aemet en la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Computando todos los meses del año, julio de 2026 ha sido, con diferencia, el mes más cálido, superando en 0,8 grados a julio de 2015, que es el segundo.

También en los observatorios de las capitales de provincia, con más de un siglo de datos, ha sido el mes más cálido de sus respectivas series, según el balance provisional de Aemet. En el observatorio de Alicante, la media de julio ha sido de 28.9 grados, superando a agosto de 2025, que, con 28.4, es el segundo más cálido hasta ahora.

La capacidad de retención de humedad del suelo está por debajo del 5 % en la mitad del territorio por la falta de precipitaciones

Noches tropicales

Durante el mes se registraron tres olas de calor y cuatro picos cálidos muy destacados centrados en los días 7, 15, 23 y 31. Se activó el aviso rojo por temperaturas máximas los días 7, 8, 15 y 23. Es la primera vez desde que se implantó el plan Meteoalerta que en un mismo año se activa cuatro días el aviso rojo por temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana.

Los picos cálidos y olas de calor se registraron en condiciones de estabilidad, viento flojo y brisas muy débiles y humedad alta en el litoral, lo que acentuó la sensación de calor. La excepción fue el día 25, que fue un día de viento de poniente que disparó los termómetros en la costa. Las altas temperaturas, el viento sostenido del oeste y la baja humedad favorecieron la rápida propagación del incendio forestal de la Vall d'Uixó.

Durante los tres primeros picos cálidos se superaron los 44 °C en algún observatorio del prelitoral de Valencia. 44.8 y 44.5 se registraron en Carcaixent y Xàtiva, respectivamente, el día 8; 44.5 en Ontinyent el día 15 y 44.0 en Bicorp el día 23. Desagregando los datos en temperaturas máximas y mínimas, la anomalía de las diurnas fue de +3.9 grados y de las nocturnas +2.4. En promedio, el día más cálido fue el 8, y por la noche los días 16, 21 y 24.

Las 31 noches de julio fueron tropicales en los observatorios de las capitales. En València, 13 fueron tórridas, con una mínima que no bajó de 25 grados, 12 en el observatorio de Castellón y 10 en Alicante.

Análisis de la humedad del suelo / INFORMACIÓN

Poca lluvia, tormentas secas

Habitualmente, julio es el mes más seco en la Comunidad Valenciana, y tanto los déficits como superávits tienen poco impacto en el balance anual, si bien la particularidad es que en este verano se han encadenado dos meses consecutivos muy secos, por lo que los dos primeros meses del verano climático 2026 solo tienen precedente en cuanto a sequedad en los de 1994 y 1950.

Las precipitaciones fueron de corta duración y afectaron a zonas muy reducidas los días 10, 19 y 21. Hubo tormentas secas o de poca precipitación que dejaron rachas muy fuertes de viento o reventones.

El día 19 afectó a l'Olleria, el día 20 a una zona reducida de la Canal de Navarrés centrada en Chella, el día 21 a la zona de Elda-Petrer y el día 23 fueron más generalizados en la provincia de Alicante, afectando a localidades como Torrevieja, Orihuela, Santa Pola, Guardamar del Segura y algunas zonas de la Marina Alta.

Las primeras semanas de agosto tendrán temperaturas entre 1 y 2 °C por encima de la media normal

La consecuencia de esta acumulación de días muy cálidos y muy secos es que los suelos se encuentran con bajo contenido de humedad. La capacidad máxima de retención de humedad del suelo a 1 de agosto es inferior al 10 % en gran parte de la comunidad y en el 52 % es inferior al 5 %.

Primeros de agosto, 1-2 grados por encima de lo normal

Aemet indica que durante los próximos días vamos a seguir con temperaturas altas, entre 1 y 2 °C por encima de la media normal de principio de agosto, aunque serán significativamente más bajas que las registradas durante las olas de calor de julio, según el informe del jefe de sección de Climatología de la delegación de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.