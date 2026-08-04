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Movilidad urbana

Estas son las líneas de autobús que se modifican este miércoles 5 de agosto por la procesión de la Virgen del Remedio en Alicante

La comitiva partirá a las 20.00 horas desde la Concatedral de San Nicolás y recorrerá las calles de la ciudad acompañada por representantes de las principales fiestas alicantinas

Dos autobuses urbanos de Alicante.

Dos autobuses urbanos de Alicante. / INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

Desde Vectalia se han comunicado una serie de modificaciones en el recorrido de los autobuses debido a la procesión de la Virgen del Remedio de este miércoles 5 de agosto.

Los cambios comenzarán a aplicarse desde las 19.30 horas hasta el final del servicio. La comitiva partirá a las 20.00 horas desde la Concatedral de San Nicolás y recorrerá las calles de la ciudad acompañada por representantes de las principales fiestas alicantinas, que acompañarán a la imagen en su día grande.

A continuación puedes consultar las líneas y recorridos de bus modificadas debido a la procesión.

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Las líneas de autobús afectadas serán las siguientes:

  • Línea 2: La Florida – Sagrada Familia.
  • Línea 5: Puerta del Mar – San Agustín.
  • Línea 8: Rambla – Virgen del Remedio.
  • Línea 10: Rambla – Vía Parque (C.C. Vistahermosa).
  • Línea 12: Puerta del Mar – San Blas – Juan Pablo II.
  • Línea 13: Rambla – Villafranqueza.
  • Línea 21: Alicante – Playa de San Juan – El Campello.
  • Línea 22: Avenida Óscar Esplá – Playa de San Juan.

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