Movilidad urbana
Estas son las líneas de autobús que se modifican este miércoles 5 de agosto por la procesión de la Virgen del Remedio en Alicante
La comitiva partirá a las 20.00 horas desde la Concatedral de San Nicolás y recorrerá las calles de la ciudad acompañada por representantes de las principales fiestas alicantinas
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Desde Vectalia se han comunicado una serie de modificaciones en el recorrido de los autobuses debido a la procesión de la Virgen del Remedio de este miércoles 5 de agosto.
Los cambios comenzarán a aplicarse desde las 19.30 horas hasta el final del servicio. La comitiva partirá a las 20.00 horas desde la Concatedral de San Nicolás y recorrerá las calles de la ciudad acompañada por representantes de las principales fiestas alicantinas, que acompañarán a la imagen en su día grande.
A continuación puedes consultar las líneas y recorridos de bus modificadas debido a la procesión.
Las líneas de autobús afectadas serán las siguientes:
- Línea 2: La Florida – Sagrada Familia.
- Línea 5: Puerta del Mar – San Agustín.
- Línea 8: Rambla – Virgen del Remedio.
- Línea 10: Rambla – Vía Parque (C.C. Vistahermosa).
- Línea 12: Puerta del Mar – San Blas – Juan Pablo II.
- Línea 13: Rambla – Villafranqueza.
- Línea 21: Alicante – Playa de San Juan – El Campello.
- Línea 22: Avenida Óscar Esplá – Playa de San Juan.
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