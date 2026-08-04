Estas son las líneas de autobús que se modifican este miércoles 5 de agosto por la procesión de la Virgen del Remedio en Alicante

Desde Vectalia se han comunicado una serie de modificaciones en el recorrido de los autobuses debido a la procesión de la Virgen del Remedio de este miércoles 5 de agosto.

Los cambios comenzarán a aplicarse desde las 19.30 horas hasta el final del servicio. La comitiva partirá a las 20.00 horas desde la Concatedral de San Nicolás y recorrerá las calles de la ciudad acompañada por representantes de las principales fiestas alicantinas, que acompañarán a la imagen en su día grande.

A continuación puedes consultar las líneas y recorridos de bus modificadas debido a la procesión.

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Las líneas de autobús afectadas serán las siguientes: