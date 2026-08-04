Junta de Gobierno
Sin nadie que amueble el nuevo museo internacional de Las Cigarreras de Alicante
La única empresa que optó al contrato renunció a mantener su oferta al detectar errores en el presupuesto, lo que ha obligado al Ayuntamiento a declarar desierta la licitación
El futuro museo internacional que albergará la Casa de la Misericordia, en el complejo cultural de Las Cigarreras, se ha topado con un contratiempo. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha declarado desierta la licitación para contratar el suministro e instalación del mobiliario expositivo del espacio museístico después de que la única empresa que se presentó al concurso retirara, en la práctica, su oferta al reconocer que contenía errores que la hacían inviable.
La situación deja, por el momento, sin empresa encargada de equipar el nuevo museo, una infraestructura llamada a convertirse en uno de los principales proyectos culturales de la ciudad y que aspira a situar Alicante en el circuito internacional de grandes exposiciones. El contrato contemplaba un presupuesto base de licitación de 196.810,96 euros, IVA incluido, para dotar de mobiliario al espacio expositivo de la Casa de la Misericordia.
Una única oferta que terminó siendo inviable
El procedimiento de contratación arrancó el pasado 22 de junio, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria del concurso público. El plazo para presentar ofertas concluyó el 20 de julio y únicamente concurrió una empresa, la mercantil Galipat Servizos Culturais S.L. La Mesa de Contratación abrió la documentación dos días después y, en un primer momento, acordó proponer la clasificación de esa única oferta, aunque condicionada a que la empresa corrigiera varios defectos detectados en la documentación presentada.
Sin embargo, la mercantil no llegó a subsanar esas deficiencias. En su lugar, presentó un escrito ante el Ayuntamiento en el que alegaba la imposibilidad de mantener la oferta debido a "errores materiales involuntarios" detectados durante la elaboración del presupuesto. Según recoge el expediente, esos fallos hacían imposible ejecutar el contrato en las condiciones económicas ofertadas.
Los técnicos municipales del servicio de Urbanismo respaldaron esa explicación y corroboraron que los errores presupuestarios señalados por la empresa hacían inviable la propuesta presentada, circunstancia que impedía continuar con la adjudicación.
La licitación queda desierta
Ante esta situación, la Mesa de Contratación propuso declarar desierta la licitación al no existir ninguna oferta válida susceptible de ser adjudicada. La decisión se fundamenta en la normativa de contratación pública, que establece que deben rechazarse las proposiciones cuando el propio licitador reconoce errores o inconsistencias que hacen inviable su ejecución. Así, la Junta de Gobierno Local aprobó este martes declarar desierto el procedimiento para contratar el suministro e instalación del mobiliario del futuro museo y acordó publicar la resolución en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el perfil del contratante del Ayuntamiento.
Pese a ello, desde el equipo de gobierno del PP restan importancia a la situación. La portavoz municipal del PP, Cristina Cutanda, aseguró este martes que, "en principio", este contratiempo no debería afectar al desarrollo de la actuación, aunque admitió que no disponía de los "detalles" del expediente.
El revés supone un nuevo trámite que deberá resolver el Consistorio para poder completar el equipamiento del futuro espacio museístico. La declaración de desierto obliga ahora al Ayuntamiento a decidir cómo volver a licitar este suministro para encontrar una empresa que asuma el montaje del mobiliario expositivo.
El sindicato SEP-CV carga contra la externalización del personal en el futuro museo
El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) ha criticado la decisión del Ayuntamiento de externalizar los servicios de seguridad, auxiliares y mantenimiento de la Casa de la Misericordia, donde se ubicará el futuro museo internacional de Las Cigarreras. La organización sindical sostiene que esta medida es consecuencia directa de la falta de personal municipal, una situación que asegura venir denunciando desde hace años. A su juicio, muchas de las funciones incluidas en el contrato podrían ser desempeñadas por trabajadores del Ayuntamiento si se hubieran cubierto las vacantes y reforzado las plantillas. El sindicato considera que recurrir a empresas privadas debilita la gestión directa de los servicios públicos y reclama al Consistorio que explique qué ocurrirá con el personal que actualmente trabaja en el edificio, qué tareas asumirán las adjudicatarias y por qué se ha descartado reforzar la plantilla municipal.
Preguntada por estas críticas, la portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, aseguró que el Ejecutivo municipal mantiene una actitud de diálogo con las organizaciones sindicales. "Nosotros siempre tendemos la mano a hablar con los sindicatos; de hecho, creo que el concejal de Recursos Humanos está en contacto con ellos", señaló la portavoz. Asimismo, Cutanda añadió que todas las propuestas planteadas por los representantes de los trabajadores "son estudiadas por el equipo de gobierno" y que, si fuera necesario adoptar alguna decisión, "se tomará en el momento oportuno". En este sentido, subrayó que el Ayuntamiento analizará "todo aquello que mejore los servicios municipales".
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