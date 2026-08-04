Las obras del nuevo retén de Policía Local de Juan XXIII en Alicante se retrasan por el calor y los problemas de suministro

Las obras para reformar el retén de la Policía Local del barrio de Juan XXIII vuelven a retrasarse. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes ampliar en dos meses el plazo de ejecución de los trabajos, que ahora pasarán a finalizar el próximo 29 de diciembre, después de que la dirección facultativa haya concluido que el intenso calor registrado durante las últimas semanas y los problemas de suministro de materiales han alterado de forma significativa la planificación prevista.

No es el primer contratiempo que acumula esta actuación. La reforma, adjudicada el pasado mes de marzo por 426.204 euros, ya arrancó con demora, ya que el inicio de las obras tuvo que suspenderse al no estar aprobado el Plan de Seguridad y Salud. Aquella circunstancia obligó a levantar un acta negativa de comprobación del replanteo el 8 de mayo y retrasó el comienzo efectivo de los trabajos hasta el 29 de junio, cuando finalmente se autorizó el inicio de la actuación.

El calor y la falta de materiales impide cumplir los plazos

Apenas dos semanas después de empezar las obras, el director facultativo emitió un informe en el que advertía de nuevas dificultades que impedían mantener el calendario inicialmente previsto. Entre ellas destaca el episodio de altas temperaturas que atraviesa Alicante este verano. "Debido al periodo estival y el episodio de calor extremo actual, con avisos por altas temperaturas en Alicante, está mermando la productividad", recoge literalmente el informe técnico que justifica la ampliación del plazo. A ello se suma otro problema que también afecta al desarrollo de la obra: los retrasos en el suministro de determinados materiales.

En el documento aprobado este martes se señala además que desde el inicio de los trabajos se han producido demoras en la llegada de materiales "motivadas por las dificultades de producción y distribución propias del periodo estival, así como por la elevada saturación de proveedores, empresas suministradoras y subcontratistas". Los técnicos consideran que estas circunstancias están afectando directamente a varias fases de la reforma y, en consecuencia, al conjunto de la planificación de la obra.

El informe concluye que estos contratiempos no son responsabilidad de la empresa adjudicataria, por lo que propone conceder una ampliación del plazo de ejecución de dos meses. La mercantil adjudicataria mostró además su conformidad con esa prórroga y se comprometió a cumplir el nuevo calendario previsto.

Nueva fecha de finalización

Con esta decisión, el Ayuntamiento retrasa la finalización de una actuación que inicialmente debía ejecutarse en cuatro meses desde el comienzo de las obras y que, tras el primer aplazamiento derivado de la suspensión del inicio y la nueva prórroga ahora solicitada, concluirá previsiblemente el 29 de diciembre de 2026, dos meses más tarde de la fecha prevista hasta ahora, fijada para el 29 de octubre.

La propuesta que se elevará a la Junta de Gobierno Local sostiene que concurren los requisitos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público para conceder la ampliación, al considerar acreditado que la demora responde a causas ajenas al contratista. Entre ellas figuran tanto el impacto de las altas temperaturas sobre el ritmo de trabajo como los problemas de abastecimiento de materiales durante el verano, circunstancias que, según la dirección facultativa, han hecho inviable mantener la planificación inicial de una obra llamada a mejorar las instalaciones de la Policía Local en el barrio de Juan XXIII.