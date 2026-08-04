El paseo de Federico Soto, sin iluminación en plena noche de verano en Alicante

El paseo de Federico Soto, en el centro de Alicante, permanecía sin iluminación poco antes de las 00.30 horas de este martes, dejando tanto el paseo central como las aceras prácticamente a oscuras.

La falta de alumbrado ofrecía una imagen poco habitual en una de las vías con mayor tránsito de peatones, especialmente en pleno mes de agosto. Las únicas luces visibles procedían de algunos establecimientos y del alumbrado de calles próximas.

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Federico Soto permanecía sin iluminación poco antes de las 00.30 horas, dejando el paseo central y las aceras prácticamente a oscuras. / INFORMACIÓN

Por el momento se desconocen las causas por las que el paseo se encontraba sin iluminación y tampoco ha trascendido si la incidencia afectó únicamente a este tramo o a otras zonas del entorno.