El mar roza los 30 grados frente a las costas de Alicante: más noches tórridas e infernales

El Mediterráneo frente a la provincia de Alicante está alcanzando temperaturas cercanas a los 30 grados, un valor excepcional que preocupa a científicos y meteorólogos por sus efectos sobre el clima, la salud y los ecosistemas marinos. Los últimos datos del satélite europeo Copernicus sitúan la temperatura superficial del agua en 29,3 grados, mientras que las mediciones realizadas por el Instituto de Ecología Litoral durante inmersiones en la costa alicantina han confirmado registros de hasta 29 grados. Unos valores que impiden que la brisa refresque las noches.

Juan Guillén, jefe de Investigación del área marina del Instituto de Ecología Litoral, explica que durante las inmersiones realizadas la pasada semana en la zona de Altea registraron temperaturas de hasta 29 grados con los ordenadores de buceo. "Estamos buceando estos días y llevamos mediciones de 28 y, en algunas zonas, incluso 29 grados", señala.

Las actuales condiciones pueden agravar la intensidad de eventuales episodios de lluvias torrenciales en otoño

Su compañero David Gras, también investigador del instituto, confirma que esas mediciones coinciden con las obtenidas por el satélite europeo Copernicus, que monitoriza diariamente la temperatura del Mediterráneo. "La temperatura del agua del mar está en 29 grados, incluso 29,3 según el enclave, si está más abrigado o más abierto", explica. Además, recuerda que en los últimos años ya se han alcanzado puntualmente los 30 grados, una cifra cada vez menos excepcional, que los meteorólogos esperan en los próximos días.

La temperatura del agua del mar frente a las costas de Alicante roza los 30 grados / Héctor Fuentes

Como un radiador

Ese calentamiento del mar tiene una consecuencia directa sobre la vida en la costa. El Mediterráneo acumula el calor durante el día y lo libera lentamente durante la noche, actuando como un gigantesco radiador que impide que bajen las temperaturas y reduce el efecto refrescante de la brisa marina.

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, explica que el mar será el gran responsable de que el calor continúe durante buena parte de agosto. "La primera quincena va a seguir siendo calurosa, aunque no tanto como julio, cuando se batieron récords de temperatura en España y también en la Comunidad Valenciana", señala.

Según el climatólogo, el Mediterráneo sigue acumulando el calor de los últimos meses. "Especialmente cálido va a estar el agua del mar. Es la consecuencia de tanto calor acumulado desde junio y de que las temperaturas del aire siguen siendo muy altas".

Ese exceso de calor se traducirá, sobre todo, en noches muy difíciles de soportar. "En la franja costera las noches van a seguir siendo muy calurosas, por encima de los 24 o 25 grados", afirma.

De tropicales a ecuatoriales

El experto destaca que el verano de 2026 está marcando un cambio de tendencia. "Quizá el dato más destacado es que estamos teniendo muchas noches ecuatoriales (también llamadas tórridas), con temperaturas superiores a los 25 grados. Hasta ahora lo habitual era hablar de noches tropicales, por encima de los 20 grados, pero las noches se están convirtiendo en muy poco llevaderas y muy poco confortables".

Solo durante el mes de julio, añade, Alicante ha registrado "prácticamente una veintena de noches ecuatoriales", una situación que, según las previsiones, continuará durante la primera mitad de agosto. Aunque algunos modelos apuntan a una normalización térmica a partir del día 20, Olcina advierte de que "todos coinciden en que la fachada mediterránea seguirá siendo un territorio donde todavía hará calor durante este mes de agosto".

Y no solo ecuatoriales o tórridas, también infernales, con temperaturas nocturnas rozando los 30 grados en la zona litoral y prelitoral no solo en julio, también en junio. "Implica que sigamos con noches muy calurosas, es decir, que vamos a seguir teniendo cerca del mar en nuestra provincia noches por encima de 22 o 23 grados, o más".

El meteorólogo de Meteored, José Miguel Viñas, coincide en que existe una relación directa entre el calentamiento del Mediterráneo y las noches sofocantes. "Sí que están correlacionadas ambas circunstancias", asegura.

Julio fue el más cálido desde que hay registros con 3,1 grados más, y el más seco de este siglo El mes de julio de 2026 ha sido el más cálido en la Comunidad Valenciana desde que hay registros, con una temperatura media de 27,3 grados, 3,1 grados más que la climatología de referencia, según el avance climatológico difundido este martes por la Agencia Estatal de Meterología (Meteored). Además, ha sido el mes más seco de este siglo y el sexto más seco desde 1950, con una precipitación acumulada de 2.5 litros por metro cuadrado, un 79 % inferior a la del promedio del periodo 1991-2020 (12.0 l/m2). Computando los siete primeros meses de 2026, este año es el más tórrido desde al menos 1950. Además, las noches de un tercio del mes fueron tropicales (por encima de 20 grados) en la provincia.

Lluvias más intensas en otoño

Viñas explica que "un agua tan cálida aporta una mayor cantidad de humedad al aire, lo que se está notando bastante por las noches, aparte de que durante las olas de calor se inhibe bastante la brisa marina". Esa combinación hace que las noches resulten todavía más agobiantes y dificulta el descanso.

De cara al otoño, el meteorólogo matiza que un Mediterráneo tan cálido no implica necesariamente que vaya a haber más episodios de lluvias torrenciales, pero sí que puede hacerlos mucho más intensos. "Cuando se den las condiciones apropiadas para que se produzca uno de ellos, asociado o no a una dana, ese mayor contenido de vapor de agua en el aire y la energía calorífica que aportan esas aguas contribuirán a que los episodios de lluvia sean más extremos, con más agua precipitable y unos impactos potencialmente mayores".

Otra imagen de ayer de la playa del Postiguet en Alicante / Héctor Fuentes

Además, advierte de otra consecuencia del calentamiento del mar."La mayor evaporación que está experimentando un Mediterráneo más cálido provoca también un aumento de la salinidad del agua, que ya de por sí es alta por tratarse de un mar casi interior".

En la misma línea, Olcina señala que el riesgo de dana no aumenta al no depender de la temperatura del mar, aunque, si la hubiera, "las precipitaciones serían más intensas y llovería con mas fuerza" por estar el Mediterráneo más cálido. El experto añade que aguas tan cálidas se mantienen calientes durante más tiempo en el calendario. "Pueden aguantar así, por encima de 25 grados, hasta prácticamente finales de octubre. Y esto aumenta el riesgo de lluvias intensas".

Golpes de calor

Los efectos no se limitan al tiempo atmosférico. Las noches con temperaturas superiores a los 25 grados dificultan el descanso, aumentan el estrés térmico y elevan el riesgo de golpes de calor, especialmente entre las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Con un Mediterráneo que ya roza los 30 grados, los expertos coinciden en que el mar ha dejado de ser el gran aliado contra el calor del verano para convertirse en una inmensa reserva de energía que condiciona tanto las noches del presente como los episodios meteorológicos extremos que puedan llegar durante el otoño.