La Universidad de Alicante y Proyecto Lázaro recogen 1.127 kilos de ropa durante el curso

La colaboración entre la Universidad de Alicante (UA) y Proyecto Lázaro durante el curso 2025-2026 ha permitido recoger 1.127 kilogramos de ropa y calzado usado a través de los cuatro contenedores solidarios instalados en distintos puntos del campus universitario.

Esta iniciativa, según indican desde el Vicerrectorado de Igualdad y Responsabilidad Social, ha contribuido “no solo a dar una segunda vida a las prendas depositadas por la comunidad universitaria, sino también a generar un importante impacto social y ambiental”.

Uno de los contenedores situados en el campus / INFORMACIÓN

Reutilización

Según los datos facilitados por Proyecto Lázaro, “la reutilización de los materiales recogidos evitará la emisión de 8,54 toneladas de CO₂ a la atmósfera y supondrá un ahorro de 2.124.081 litros de agua, recursos que habrían sido necesarios para la fabricación de nuevas prendas”.

Además, estas donaciones realizadas por la comunidad universitaria “han contribuido a generar empleo y oportunidades de formación para personas en situación de vulnerabilidad; a reducir residuos mediante la reutilización de ropa y calzado, y a impulsar el comercio de proximidad y la economía circular".

Consumo responsable

La Universidad de Alicante y Proyecto Lázaro agradecen la implicación y solidaridad de toda la comunidad universitaria en esta iniciativa que busca “fomentar hábitos de consumo responsables, promover la reutilización de recursos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo".

"Hace más de 30 años comenzamos un proyecto cuyo principal ingrediente era la convicción de que desde lo pequeño se pueden hacer cosas grandes. Lo más grande que tenemos siempre es la persona: su dignidad, su derecho a desarrollar sus potencialidades, a poder tener proyectos ilusionantes con los suyos y con su entorno, y a que se les reconozca como una parte no prescindible de nuestra sociedad. Toda esta realidad que hemos mostrado es posible gracias a la actividad económica que nuestra entidad desarrolla por medio de la reutilización y el reciclado del residuo textil, enseres y voluminosos", explica la asociación benéfica en su página web.