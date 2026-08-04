Dónde ver el eclipse solar en Alicante: el castillo de Santa Bárbara, Tabarca y la Serra Grossa tendrán vigilancia especial

El cielo de Alicante será uno de los escenarios privilegiados para contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto. La expectación que ha generado este fenómeno astronómico, que alcanzará una ocultación cercana al total desde la ciudad, ha llevado a preparar un dispositivo especial de seguridad en cuatro principales puntos de observación, donde se espera una concentración elevada de personas durante el atardecer.

Por ello, ante la previsión de que miles de personas se concentren al atardecer en los principales miradores de la ciudad para presenciar este fenómeno astronómico ha llevado al Ayuntamiento de Alicante activar un operativo especial de Policía Local, Bomberos y Protección Civil en los enclaves donde se espera una mayor afluencia de público.

Los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, la Serra Grossa y la isla de Tabarca serán los cuatro puntos que concentrarán el refuerzo de efectivos. Todos ellos reúnen las mejores condiciones para observar el eclipse, que oscurecerá el Sol en un 99,14 % desde la capital alicantina y está considerado uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de la década.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha pedido "acudir con tiempo a los lugares de observación, atender las recomendaciones de los agentes policiales, bomberos y voluntarios de Protección Civil, así como extremar las medidas de precaución para evitar situaciones de riesgo". Además, ha avanzado que en los próximos días se reunirá el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para revisar el dispositivo previsto para esa jornada.

Datos y recomendaciones

El Patronato Municipal de Turismo ha habilitado en su página web, www.alicanteturismo.com, un apartado con toda la información necesaria para seguir con detalle el eclipse desde la capital alicantina. El fenómeno, en el que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol hasta ocultar parcialmente el astro rey, comenzará a las 19.40 horas, alcanzará su fase de máxima ocultación a las 20.35 horas y finalizará a las 21.25 horas. En total, tendrá una duración aproximada de una hora y 45 minutos, con un oscurecimiento del Sol del 99,14 %, un porcentaje prácticamente total que convertirá este eclipse en uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de la década.

Además de la información sobre el desarrollo del fenómeno, la web municipal recoge las principales recomendaciones para observarlo con seguridad. Entre ellas, destaca la obligación de utilizar protección solar adecuada, como gafas homologadas con la norma ISO 12312.2 o filtros solares específicos para cámaras y telescopios. El Ayuntamiento recuerda que las gafas de sol convencionales no protegen la vista en una observación directa del Sol.

Asimismo, se aconseja planificar con antelación el desplazamiento hasta los puntos de observación, especialmente aquellos situados en zonas elevadas, ante la previsión de una elevada afluencia de personas durante la tarde del 12 de agosto. Las autoridades recomiendan acudir con suficiente antelación para facilitar la organización y evitar aglomeraciones.

Los parques naturales, fuera del mapa de observación

La celebración del eclipse también ha activado un plan de contingencia por parte de la Generalitat Valenciana para coordinar la respuesta de los servicios de emergencia ante una jornada en la que se prevé una gran movilidad de personas y un incremento del riesgo de incendios. El Consell constituirá un Cecopi para realizar un seguimiento conjunto del operativo y atender las posibles incidencias que puedan surgir durante el fenómeno. La jornada será tratada como un dispositivo especial de emergencia por la concentración de población en determinados puntos y la necesidad de garantizar la capacidad de respuesta de los servicios de seguridad y extinción.

Como medida preventiva, la Generalitat ha decretado el cierre de los parques naturales de las provincias de Valencia y Castellón, así como de los parques de la Font Roja, la Serra de Mariola y la Marjal de Pego-Oliva en la provincia de Alicante. La decisión busca evitar la presencia de personas en zonas forestales que puedan dificultar una posible intervención de los equipos de emergencia en caso de incendio o evacuación. Ante estas restricciones, las autoridades recomiendan acudir únicamente a los puntos habilitados para observar el eclipse y evitar desplazamientos innecesarios a espacios naturales cerrados durante la jornada.