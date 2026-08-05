Alicante inicia con ocho meses de retraso la tramitación autonómica del nuevo Plan General

El Ayuntamiento de Alicante ha dado este miércoles el primer paso formal para sacar adelante el nuevo Plan General tras aprobar en una Junta de Gobierno extraordinaria el borrador del Plan General Estructural (PGE) y el Documento Inicial Estratégico (DIE), documentos con los que se solicita a la Generalitat el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica. Se trata del arranque de la tramitación autonómica del principal instrumento urbanístico de la ciudad, aunque llega con alrededor de ocho meses de retraso respecto al calendario que manejaba inicialmente el propio equipo de gobierno del PP.

Con este acuerdo, el expediente abandona por primera vez el ámbito exclusivamente municipal y pasa a manos de la administración autonómica. Sin embargo, el camino que queda por recorrer es todavía largo. De hecho, expertos en derecho urbanístico consultados por INFORMACIÓN, solo la fase ambiental suele prolongarse entre uno y dos años, ya que requiere informes de numerosas administraciones y organismos antes de que la Generalitat pueda emitir la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica. Ese calendario hace prácticamente imposible que esta parte del procedimiento concluya antes de las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

Un trámite que inicia la fase ambiental

La aprobación acordada este miércoles no supone todavía la aprobación inicial del Plan General, sino el inicio del procedimiento ambiental previsto en la legislación urbanística valenciana. Para ello, el Ayuntamiento remite ahora a la Generalitat un borrador del Plan General junto con el Documento Inicial Estratégico, un texto de carácter preliminar que recoge los objetivos de la futura planificación, los problemas que pretende resolver, las posibles alternativas de desarrollo, el estado ambiental del territorio y los efectos que podría tener el futuro modelo urbanístico, aunque todavía no concreta todavía la ordenación definitiva de cada suelo.

Así, el siguiente paso será que el órgano ambiental autonómico abra un periodo de consultas de treinta días hábiles a administraciones públicas y entidades interesadas. Con las respuestas recibidas elaborará el denominado Documento de Alcance, que fijará el contenido y el nivel de detalle que deberá tener el futuro Estudio Ambiental y Territorial Estratégico.

Será entonces cuando el Ayuntamiento redacte la primera versión completa del Plan General Estructural y del estudio ambiental, documentos que posteriormente deberán someterse a exposición pública durante al menos 45 días hábiles, periodo en el que podrán presentarse alegaciones y se solicitarán informes sectoriales. Solo después de incorporar las modificaciones derivadas de ese proceso podrá elaborarse una propuesta definitiva que volverá a remitirse a la Generalitat para que emita la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, requisito imprescindible antes de la aprobación definitiva del documento.

Por todo ello, los expertos consultados coinciden en que este procedimiento está lejos de resolverse en unos pocos meses. La intervención de distintas administraciones y organismos sectoriales hace que este tipo de evaluaciones ambientales se prolonguen habitualmente entre uno y dos años, incluso sin incidencias relevantes. Por ello, consideran inviable que esta fase concluya antes del final del actual mandato municipal.

La finalización de esta fase tampoco supondrá la entrada en vigor del nuevo modelo urbanístico de Alicante. Una vez aprobado el Plan General Estructural será necesario desarrollar el Plan de Ordenación Pormenorizada (POP), el instrumento que concreta dónde podrá edificarse, qué usos tendrá cada parcela, las ordenanzas de edificación y la distribución detallada de equipamientos, zonas verdes y espacios públicos en cada barrio.

Un calendario que vuelve a alargarse

El inicio de esta tramitación llega además con un retraso acumulado de alrededor de ocho meses respecto a los plazos anunciados inicialmente por el propio gobierno de Barcala. El calendario original situaba esta aprobación antes de finalizar 2025, aunque posteriormente fue modificándose. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió abrir un segundo proceso de participación ciudadana, una iniciativa impulsada por el actual concejal de Urbanismo, Antonio Peral, que el propio ejecutivo presentó como un mecanismo voluntario para ampliar las aportaciones de colectivos y ciudadanos.

A ese retraso también contribuyó la reorganización del área de Urbanismo tras la dimisión de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, investigada en el caso de las viviendas protegidas de Les Naus que destapó INFORMACIÓN. De hecho, tanto Barcala como la propia Gómez ya habían admitido meses atrás que el mandato terminaría sin la aprobación definitiva del nuevo Plan General y que, como máximo, podría dejarse encauzada la tramitación del Plan General Estructural.

La demora prolonga, además, la larga historia de un documento que Alicante lleva casi dos décadas intentando renovar. Buena parte de las líneas estratégicas que hoy vuelven a plantearse ya figuraban en los primeros trabajos presentados en 2008 durante la etapa de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Desde entonces han ido desapareciendo o aplazándose proyectos como el Palacio de Congresos de Sangueta, la llegada de IKEA, el desarrollo de Rebasa, el Parque Central o el tercer hospital, mientras el nuevo modelo urbanístico de la ciudad continúa sin ver la luz.

La oposición cuestiona las prisas del equipo de gobierno

La aprobación del borrador ha recibido críticas de los grupos de la oposición, que cuestionan tanto los plazos como el desarrollo del proceso participativo. La concejala socialista Trini Amorós sostiene que el gobierno de Barcala "no ha recogido las aportaciones de los colectivos vecinales" y considera que los procesos participativos "no han servido para prácticamente nada", al tiempo que acusa al alcalde de llevar años prometiendo el nuevo Plan General "sin avanzar".

Desde Compromís, su portavoz Rafa Mas valora que "por fin" se dé el primer paso para definir el modelo urbanístico de las próximas décadas, aunque critica que se haya aprobado "de urgencia, casi con nocturnidad y agosticidad", reclamando un proceso con mayor transparencia y participación ciudadana antes de redactar el documento definitivo.

También el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha mostrado su preocupación por la convocatoria de una Junta extraordinaria en pleno mes de agosto para aprobar un documento que, recuerda, el propio expediente define como "inicial, abierto y evolutivo" y que todavía deberá superar una larga tramitación ambiental, administrativa y de participación pública antes de convertirse en el futuro Plan General de Alicante.