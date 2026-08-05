Alicante se rinde a su Patrona

Alicante rindió este miércoles honores a su Patrona, la Virgen del Remedio, en el día grande de sus celebraciones, que tuvo como acto central la procesión que partió pasas las 20:00 horas desde la concatedral de San Nicolás. La imagen recorrió las calles de la ciudad con una nueva saya confeccionada en tisú de plata sobre seda color salmón y bordada con hilo de oro, una pieza donada de forma anónima por una familia alicantina. La prenda fue realizada a partir de otra saya deteriorada y restaurada por el artesano malagueño Sebastián Marchante. La comitiva estuvo encabezada por la Colla de Nanos i Gegants d’Alacant y contó con la participación de representantes de la corporación muncipal y de las principales fiestas de la ciudad.

La procesión de la Virgen del Remedio llena Alicante de devoción por su Patrona / Alex Domínguez

Como marca la tradición, la salida de la procesión estuvo acompañada por las 21 Salvas de Ordenanza en honor a la Virgen del Remedio, disparadas desde el monte Benacantil. Este homenaje, convertido en una de las estampas más singulares de la jornada, recuerda el origen de una tradición que se remonta a 1648, cuando, tras una procesión celebrada como agradecimiento por la ayuda de la Patrona durante una epidemia de peste, 500 arcabuceros cerraron la comitiva en señal de devoción y reconocimiento.