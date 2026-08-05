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Alicante se rinde a su Patrona

La Virgen del Remedio estrenó una nueva saya donada de forma anónima por una familia alicantina y restaurada por el artesano Sebastián Marchante

Alicante acompaña a la Virgen del Remedio en su día grande

Alicante acompaña a la Virgen del Remedio en su día grande

Alicante acompaña a la Virgen del Remedio en su día grande / Alex Domínguez

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Alicante

Alicante rindió este miércoles honores a su Patrona, la Virgen del Remedio, en el día grande de sus celebraciones, que tuvo como acto central la procesión que partió pasas las 20:00 horas desde la concatedral de San Nicolás. La imagen recorrió las calles de la ciudad con una nueva saya confeccionada en tisú de plata sobre seda color salmón y bordada con hilo de oro, una pieza donada de forma anónima por una familia alicantina. La prenda fue realizada a partir de otra saya deteriorada y restaurada por el artesano malagueño Sebastián Marchante. La comitiva estuvo encabezada por la Colla de Nanos i Gegants d’Alacant y contó con la participación de representantes de la corporación muncipal y de las principales fiestas de la ciudad.

La procesión de la Virgen del Remedio llena Alicante de devoción por su Patrona

La procesión de la Virgen del Remedio llena Alicante de devoción por su Patrona

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La procesión de la Virgen del Remedio llena Alicante de devoción por su Patrona / Alex Domínguez

Como marca la tradición, la salida de la procesión estuvo acompañada por las 21 Salvas de Ordenanza en honor a la Virgen del Remedio, disparadas desde el monte Benacantil. Este homenaje, convertido en una de las estampas más singulares de la jornada, recuerda el origen de una tradición que se remonta a 1648, cuando, tras una procesión celebrada como agradecimiento por la ayuda de la Patrona durante una epidemia de peste, 500 arcabuceros cerraron la comitiva en señal de devoción y reconocimiento.

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