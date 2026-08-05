Aparcamientos en la acera y contenedores descolocados en la calle Susana Llaneras de Alicante

Una calzada con vocación peatonal en la que los vehículos han acabado invadiendo la acera. Los comerciantes de la calle Susana Llaneras, en el centro de Alicante, se quejan del aparcamiento temporal de coches en la zona habilitada para peatones. El origen de esta situación, señalan, se halla en la renovación de la adyacente plaza Nueva, que incorporó reformas en calles colindantes para ampliar aceras, entre otras actuaciones. Estas obras finalizaron en julio de 2022, pero el efecto no ha sido el que el Ayuntamiento anunció en su momento.

Y es que la equiparación de altura entre acera y carretera en esta calle facilita la estancia de coches y camiones en aceras para ejercer funciones improvisadas de carga y descarga y otras actuaciones. La consecuencia es que las fachadas de los comercios quedan tapadas, los establecimientos se convierten por momentos en invisibles y el peatón no puede realizar su recorrido con normalidad.

Algunos transportistas, cuando comprueban la dificultad de aparcar en estas calles, mueven los contenedores de sitio y aparcan sus vehículos Anabel Cohen — Comerciante

“Con las obras en la plaza Nueva lo dejaron todo sin acera porque en teoría se iba a mejorar la peatonalización y mira como ha quedado”, protesta Anabel Cohen, comerciante de la zona. Hasta ahora, el gran logro de las personas que trabajan en esta calle céntrica ha sido la instalación de dos maceteros para impedir el acceso de los coches. Sin embargo, fueron retirados por Hogueras para habilitar la hoguera Hernán Cortés y reinstalados recientemente, “con casi un mes de retraso”, por lo que los problemas con los aparcamientos irregulares se han vuelto a multiplicar en los últimos días.

Camiones aparcados en la acera entre la calle Susana Llaneras y la plaza Nueva. / Héctor Fuentes

Ahora, la principal adversidad procede de la facilidad para apartar dos contenedores de basura situados en la acera de la misma calle. “Algunos transportistas, cuando comprueban la dificultad de aparcar en estas calles, lo que hacen es mover los contenedores de sitio y aparcan sus vehículos”, lamenta la misma comerciante. De esta manera, la acera queda doblemente invadida, con los depósitos de basura desplazados a sitios que no corresponden y con vehículos aparcados temporalmente en el lugar en el que se hallan los contenedores.

Si se les advierte a los conductores se molestan Patricia Verdú — Comerciante

“A veces los contenedores los volvemos a mover nosotros, pero si no estamos pueden quedarse en el sitio al que los han desplazado hasta que llega el camión de la basura, muchas horas después”, explica, y propone como solución “instalar más maceteros o hacer cualquier cosa, porque la situación se alarga”. Cohen relata que incluso ha habido momentos de tensión por pedir a los conductores que recoloquen los contenedores una vez retiran sus coches de la acera.

No es la única comerciante que lamenta esta situación. También se queja Patricia Verdú, que lamenta que les toca desplazar los contenedores a su lugar de estancia casi todos los días. “Con los maceteros se han reducido los problemas, pero no han desaparecido”, dice en referencia a las dificultades de estas semanas. Respecto a la estancia de vehículos, critica que “si se les advierte a los conductores se molestan”.

Han unificado acera con carretera para mejorar la movilidad y lo que han hecho es facilitar que los coches se suban para hacer carga y descarga Roberto Travel — Comerciante

También rechaza esta dinámica Roberto Travel, otro de los comerciantes con un establecimiento en Susana Llaneras que, además, critica la cercanía de los contenedores respecto a las tiendas. “Han unificado acera con carretera para mejorar la movilidad y lo que han hecho es facilitar que los coches se suban para hacer carga y descarga, aunque no sea un espacio habilitado”, lamenta. En algunos casos los camiones invaden también pasos de cebra o aceras, algunas con pavimento pododáctil para personas invidentes.

Un problema que viene de largo

La situación se alarga desde que se reformaron las calles del entorno de la plaza Nueva para reducir las aceras a la altura del asfalto y establecer una plataforma única. La instalación de más maceteros, de bolardos o de otros elementos para separar la acera de la carretera son algunas propuestas que podrían contribuir a una solución y que no se han materializado. La peatonalización total de estas calles, con horarios limitados para vehículos de carga y descarga, también es otra de las ideas planteadas en su momento y que sigue sin aplicarse.