El Ayuntamiento de Alicante recibe a Casto Copete, del Nou Manolín, ganador del Premio Nacional de Gastronomía

Un homenaje merecido. El maître del restaurante Nou Manolín, Casto Copete, recibió el pasado 24 de julio la noticia del recibimiento del Premio Nacional de Gastronomía 2026, otorgado por la Real Academia de Gastronomía, que reconoció su trayectoria al frente de la sala por su profesionalidad, hospitalidad y atención.

Este miércoles el Ayuntamiento de Alicante le ha felicitado por este obsequio. El alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Hostelería, Lidia López, han recibido a Copete y han valorado “su amabilidad, discreción y excelencia profesional”.

El jefe de sala del Nou Manolín ha agradecido el premio y ha puesto en valor el aprendizaje adquirido en estos años. A la recepción también han asistido Silvia Castelló, cogerente del Grupo Gastronou; y su hijo, Carlos Castelló, todos continuadores de la trayectoria profesional del Nou Manolín, abierto en 1972.

Copete recibirá la distinción el próximo 9 de noviembre en el Palacio de Congresos El Greco, en Toledo, en los Premios Nacionales de Gastronomía.