El Ayuntamiento de Alicante recibe a Casto Copete, del Nou Manolín, ganador del Premio Nacional de Gastronomía
El maître del emblemático restaurante es felicitado por el alcalde, Luis Barcala, y por la concejala de Hostelería, Lidia López
Un homenaje merecido. El maître del restaurante Nou Manolín, Casto Copete, recibió el pasado 24 de julio la noticia del recibimiento del Premio Nacional de Gastronomía 2026, otorgado por la Real Academia de Gastronomía, que reconoció su trayectoria al frente de la sala por su profesionalidad, hospitalidad y atención.
Este miércoles el Ayuntamiento de Alicante le ha felicitado por este obsequio. El alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Hostelería, Lidia López, han recibido a Copete y han valorado “su amabilidad, discreción y excelencia profesional”.
El jefe de sala del Nou Manolín ha agradecido el premio y ha puesto en valor el aprendizaje adquirido en estos años. A la recepción también han asistido Silvia Castelló, cogerente del Grupo Gastronou; y su hijo, Carlos Castelló, todos continuadores de la trayectoria profesional del Nou Manolín, abierto en 1972.
Copete recibirá la distinción el próximo 9 de noviembre en el Palacio de Congresos El Greco, en Toledo, en los Premios Nacionales de Gastronomía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos anclas halladas junto a Tabarca apuntan al posible naufragio de un barco romano hace más de 2.000 años
- Dónde ver el eclipse solar en Alicante: el castillo de Santa Bárbara, Tabarca y la Serra Grossa tendrán vigilancia especial
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de una querida comisionada
- La Almadraba, una playa que suspende de día y luce de noche
- El Cabo, otro refugio para acampados en Alicante
- Aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante con hasta 40°C en Orihuela
- El Ayuntamiento de Alicante deniega a Casino Mediterráneo el permiso de obras para su sede del Muelle de Levante
- El julio más cálido de la historia de la Comunidad Valenciana deja 17 días por encima de los 40 grados en Alicante