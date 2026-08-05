CSIF pide a Educación máximas garantías de que los centros iniciarán el curso con plantillas completas y en condiciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Conselleria de Educación "las máximas garantías para que el próximo curso empiece con todos los recursos necesarios". Para ello insiste en la importancia de que las plantillas estén completas el 1 de septiembre, con el fin de que puedan preparar el inicio de las clases los docentes y los equipos directivos.

Igualmente, hace hincapié en la revisión de infraestructuras para que se hallen en las mejores condiciones.

Vacantes

El sindicato destaca, en un comunicado, que el adelanto de las adjudicaciones de vacantes a mitad de julio ha supuesto "un avance respecto a años anteriores en que se ha llevado a cabo a finales de ese mes o incluso a principios del actual de agosto". En cualquier caso, el sindicato solicita a la administración que ponga "todos los medios necesarios a su alcance para asegurar que todas las plazas docentes estén cubiertas el 1 de septiembre".

CSIF subraya la relevancia de los días previos al inicio de curso, en los que los equipos directivos y el personal docente desarrolla una labor fundamental de cara a empezar las clases con la totalidad de los recursos educativos. Del mismo modo, esos días adquieren gran relevancia para los profesionales nuevos en los centros, ya que les permiten adaptarse con la mayor rapidez antes del inicio de las clases.

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Climatización

La central sindical insiste igualmente a la Conselleria en la importancia de disponer de infraestructuras en condiciones para el comienzo de curso. En este sentido, el sindicato ya pidió semanas atrás --y reitera ahora-- que la Generalitat aproveche los meses no lectivos para impulsar actuaciones que incidan en cuestiones como mejora de la climatización o en intervenciones en espacios educativos deteriorados, para lo cual hace falta una revisión previa.

La organización sindical remarca que "la calidad de las infraestructuras educativas resulta primordial en el desarrollo de las clases".

Calor

En este sentido, subraya la necesidad de garantizar que en el interior de las aulas no se supere los 27 grados de temperatura, el máximo establecido por la normativa en prevención. La central sindical ya ha avisado que en septiembre pedirá la suspensión de clases en aulas que rebasen esa temperatura permitida, concluye.