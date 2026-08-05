La humedad eleva hasta 55 grados la sensación térmica en la provincia de Alicante: estos son los municipios que más sudan

Aunque los 40 grados que marca el termómetro desde hace días como máxima de la provincia en Orihuela o los 38 de Villena y Cox son valores muy elevados, hay que sumar otro factor que aumenta mucho el agobio en las calles durante el día y el bochorno, prácticamente en toda la provincia: la humedad, que está siendo muy alta este verano, y que dispara la sensación térmica por encima de los 50 grados en estos puntos, sintiéndose incluso 55 en Villena.

Según los datos de la red meteorológica Avamet, en Orihuela—Lo Capitán/Los Canónigos, donde este martes se alcanzaron los 40,6 grados, la humedad relativa media fue del 44 %, con picos del 79 %. Tomando como referencia la media y las tablas de valores de sensación térmica por calor (Heat índex) de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la sensación térmica fue de 51 grados, llegando a los 55 grados de sensación en el centro de la localidad, por la elevada humedad, del 60 %.

En Cox, con 38,6 grados registrados y una humedad media relativa del 40 %, la sensación fue de 46 grados. Y en Albatera, de 43.

Costa

"En la costa, las temperaturas son más bajas pero el ambiente muy cargado de humedad", señalan desde Avamet. Como ejemplo, en la ciudad de Alicante, este miércoles, con un 72 % de humedad y una temperatura de 32 grados a las 14 horas, la sensación térmica real es de 40 grados. Lo mismo que en Elche, con 33 en el termómetro y un 60 % de humedad. O en Pego, con 32 grados y un 65 % de humedad. En Xàbia hasta 43, con humedad del 88 % en algunos puntos.

La elevada humedad que se está registrando estos días en el litoral mediterráneo no solo incrementa la sensación de calor, sino que también reduce el confort térmico de la población. Según explica el director del Laboratorio de Climatología, Jorge Olcina, cuando en las zonas costeras se superan los 25 grados y la humedad relativa rebasa el 70 %, como está ocurriendo estos días, "la temperatura que percibe el cuerpo puede ser entre tres y cuatro grados superior a la que marca el termómetro". Es el fenómeno conocido popularmente como "bochorno".

Una niña se refresca en una fuente pública este miércoles en Alicante / Alex Domínguez

Bochorno

Esta sensación térmica se calcula combinando la temperatura del aire y la humedad ambiental. De hecho, la asociación Avamet incorpora en su mapa un indicador específico denominado "temperatura de bochorno", que refleja la temperatura aparente o de sensación, es decir, la que realmente percibe el organismo humano.

"El termómetro puede marcar una temperatura determinada, pero el cuerpo siente más calor porque la humedad dificulta la evaporación del sudor, que es el principal mecanismo que tiene el organismo para refrigerarse", explica el experto. Como consecuencia, el ambiente resulta mucho más pesado y aumenta la sensación de sofoco, especialmente durante las noches, cuando el descanso también se ve perjudicado.

El efecto de la humedad no es exclusivo del verano. En invierno sucede el fenómeno contrario: la humedad intensifica la sensación de frío. "Por eso el frío en ciudades costeras como Alicante resulta más incómodo. Aunque las temperaturas no sean muy bajas, la humedad hace que el cuerpo perciba un ambiente más frío y cueste más entrar en calor", concluye.

En la misma línea, el meteorólogo de Mereored José Miguel Viñas apunta que la sensación térmica que sufre la provincia es el resultado de la combinación de la elevada humedad con temperaturas altas. Este verano está siendo muy acusado y hace más insoportable el calor". Según explica el experto, "nuestro mecanismo natural para eliminar el calor es el sudor. Al evaporarse liberamos calor corporal al aire, pero si la humedad relativa es elevada, no eliminamos al ritmo deseado el sudor, nuestra piel está continuamente mojada por él y se reduce mucho el confort térmico".

Noches tórridas

En cuanto a la noche, de nuevo ha sido tórrida en el litoral de la Comunidad, tanto en zonas urbanas como rurales, con temperaturas mínimas de hasta 26,1 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a 5 de agosto, el observatorio de Castellón de la Plana ya ha batido su máximo histórico de noches tórridas, con un total de 14.

En Alicante suman ya 11 en lo que va de verano, el segundo valor más alto. Y en València 16, el tercer valor más alto.

Durante la pasada madrugada, las mínimas más elevadas se han registrado en las localidades de Miramar, 26,1ºC; Alicante y Sollana, 25,7ºC; Pego y València, 25,5ºC; Castelló de la Plana, Xàbia y Oliva, 25,2ºC; Torreblanca, 24,8ºC, y Benidorm, 24,7ºC.

Para los próximos días, Aemet no prevé muchos cambios en las temperaturas, con valores medios alrededor de dos grados superiores al promedio normal de la primera quincena de agosto, aunque notablemente menos cálidas que las que se registraron en las olas de calor de julio.